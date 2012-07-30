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۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۹

طاهری مطرح کرد:

مصرف سموم در بخش کشاورزی لرستان 50 درصد کاهش یافت

مصرف سموم در بخش کشاورزی لرستان 50 درصد کاهش یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از کاهش 50 درصدی مصرف کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق طاهری مقدم ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه پسماند استان با اشاره به قانون ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای بخش کشاورزی اظهار داشت: برای سلامتی جامعه و سلامت محصولاتی که به دست مردم می رسد ما نیز تابع این قانون هستیم و همکاریهای لازم را با کارگروه پسماند خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه طی چند سال گذشته شاهد کاهش چشمگیر مصرف سموم کشاورزی در استان هستیم، یادآور شد: مصرف کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی به بیش از 50 درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با تاکید بر اینکه در راستای کاهش هرچه بیشتر سموم ستاد محصولات ارگانیک را در استان تشکیل داده ایم، افزود: در این ستاد به صورت هفتگی مباحث مربوط به سموم مجاز و غیرمجاز در کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد.

طاهری مقدم با بیان اینکه استفاده از کودهای بیولوژیک در مزارع و باغات در دستور کار است، ادامه داد: این حوزه با اشتغالزایی بالا و درآمد زایی خوبی که دارد و همچنین امکان تولید آن در خانه می تواند کمک زیادی به بخش کشاورزی کند.

کد مطلب 1661957

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