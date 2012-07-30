وویت: بیداریان انگیزه و آمادگی ذهنی بالایی دارد/ موفقیت در المپیک ساده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، "یورگ وویت"، دارنده مدال طلای المپیک و سرمربی تیم شنای ایران در خصوص آخرین وضعیت محمد بیداریان در آستانه مسابقات شنای 100 متر آزاد المپیک گفت: با هماهنگی که با "نوربرت وارناتس"، سرمربی تیم ملی شنای آلمان داشته‌ام، محمد بیداریان در مدت حضورش در لندن همراه تیم ملی آلمان و زیر نظر این مربی تمرینات منظمی را پیگیری کرده و در حال حاضر در شرایط آمادگی مطلوبی قرار دارد.

یورگ ویت افزود: به طور مرتب از طریق ایمیل در جریان روند برنامه‌های تمرینی بیداریان قرار دارم و خوشبختانه او از انگیزه و آمادگی ذهنی بالایی برای حضور در المپیک برخوردار است و امیدوارم محمد بتواند 100 متر را کمتر از 52 ثانیه شنا کند.

وی تصریح کرد: بیداریان تنها 22 روز در تهران زیر نظر من تمرین کرد و در این مدت تلاش کردیم تا با تمرکز روی تمرینات سرعتی و آمادگی‌های ذهنی او را برای شرایط سخت مسابقات المپیک آماده کنیم.

سرمربی تیم ملی شنا در پاسخ به این سئوال که "چرا برای تماشای مسابقات شنای المپیک به لندن سفر نکرده است؟"، گفت: به هر حال هر کسی علاقمند است تا از نزدیک شاهد بزرگترین رویداد ورزشی جهان باشد و شخصا علاقمند بودم تا مسابقات شنای لندن را تماشا کنم اما ترجیح دادم در تهران بمانم و تمرینات آمادگی تیم ملی را زیر نظر بگیرم.

وی یادآور شد : من مسئولیت تیم ملی شنای ایران را پذیرفته‌ام و باید به تعهدی که برای آماده سازی تیم ملی دارم پایبند باشم و امیدوارم با برنامه ریزی بلند مدت به هدف اصلی‌مان که کاهش رکوردهای ملی است، دست یابیم.

بیداریان در سومین روز رقابت‌های شنای بازی‌های 2012 المپیک لندن صبح فردا سه شنبه در سالن "آکواتیس" شهر لندن و در دسته سوم ماده 100 متر آزاد با حریفان خود به رقابت خواهد پرداخت.