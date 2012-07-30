تیم ملی والیبال نوجوانان در گنبدکاووس اردو زد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان کشور عصر دوشنبه به میزبانی تیم والیبال هاوش گنبد آغاز شد.

در این اردو، 18 بازیکن و 10 کادر فنی حضور دارند و این تیم برای مسابقات آسیایی آماده می شود.

این اردو به مدت 10 روز برپاست و در این مدت پنج دیدار تدارکاتی با تیم های منتخب گنبدکاووس و دیگر شهرستانها برگزار می شود.

رقابتهای والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا آبانماه سالجاری به میزبانی اصفهان برگزار می شود.

حضور 26 تیم در جام والیبال گرگان

26تیم در 6 گروه سه تیمی و 2 گروه چهار تیمی جام والییبال گرگان یادواره شهدای گرگان رقابت دارند و در این مسابقات، بعد از پایان مرحله مقدماتی، از هر گروه 2 تیم به جدول مرحله بعد راه خواهند یافت.

رقابتهای والیبال جام رمضان شهرستان گرگان، با برگزاری سه دیدار از گروه های مختلف، سپری شد و در این رقابت ها که در سالن آزادی مجموعه ورزشی آزادی گرگان برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد:

در بازی اول از گروه پنجم، تیم آراد طیور با نتیجه دو بر صفر در برابر تیم ولیک آباد به پیروزی رسید، در دیدار دوم از گروه هشتم، تیم باغ گلبن نیز با حساب دو بر صفر از سد تیم غیرانتفاعی یک گذشت.

در آخرین دیدار شب گذشته تیم بنیاد مسکن از گروه اول با نتیجه دو بر صفر تیم للدوین را با شکست بدرقه کرد.

در ادامه این رقابتها، سه دیدار دیگر از گروه های اول، دوم و سوم برگزار می شود و طبق برنامه تیم های نصرآباد، علی آباد کنار شهر و مصالح ساختمانی کاظمی به ترتیب به مصاف تیم های غیرانتفاعی 2، رسالت و کفشگیری می روند.

رقابتهای فوتسال جام رمضان گرگان با چهار دیدار پیگیری شد

در رقابتهای برگزار شده فوتسال جام رمضان گرگان که از گروه های 5 تا 8 از دور دوم مرحله مقدماتی برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد: در بازی اول، از گروه پنجم، تیم شهدای زیارت با نتیجه دو بر صفر در برابر تیم خدمات مجلسی شایان به برتری رسید تا تکلیف تیم صعود کننده از این گروه بعد از بازی خدمات مجلسی شایان و سنگ شکن فارسیان مشخص شود.

در بازی دوم از گروه ششم، دیدار تیم های کیان چوب و باسکاتی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید، تا تیم کیان چوب با توجه به باخت در بازی اول خود، از صعود باز ماند و تکلیف تیم صعود کننده بعد از بازی سوم این گروه نیز بین تیم های شهید کدائی و باسکاتی مشخص می شود.

در بازی سوم از گروه هفتم، تیم تاج موبایل تهران با نتیجه پر گل 7 بر 2 تیم شهید هزارجریبی را مغلوب کرد تا تیم صعود کننده این دیدار بعد از بازی شهید هزارجریبی و شالیکوبی خوشه طلائی خلیل شهر مشخص گردد.

در آخرین بازی تیم شرکت تعاونی 15 خرداد با نتیجه 2 بر 1 در برابر تیم شهید محمد محمدحسینی به پیروزی رسید تا ضمن حذف تیم شهیدمحمد محمدحسینی تکلیف تیم راه یافته به مرحله دوم بعد از بازی تیم های شرکت تعاونی 15 خرداد و عرفان مشخص شود.

در بیست و دومین دوره رقابت های فوتسال جام رمضان که با عنوان یادواره سرداران و 1365 شهید شهرستان گرگان در سالن امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی آزادی، در حال برگزاری است، در دور مقدماتی 66 تیم در 22 گروه سه تیمی به صورت دوره ای در هر گروه با هم به رقابت خواهند پرداخت و تیم های اول هر گروه به مرحله بعد صعود خواهند کرد.