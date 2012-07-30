مسئولان به زیرساختهای فرهنگی توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رهنما بعدازظهر دوشنبه در نشست با کارکنان حوزه هنری استان افزود: کارهای فرهنگی همیشه در شرایط سختی قرار دارند اما در سالهای اخیر با تخصیص ارتقای شاخصهای فرهنگی کارهای بزرگی در زمینه های فرهنگی صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: فرهنگ زیربنای توسعه است و حمایت از فعالیتهای فرهنگی و بستر سازی برای این فعالیتها باید مورد توجه ویژه مسئولین قرار گیرد.

رهنما با اشاره به موفقیتهای فرهنگی و هنری استان اظهار داشت: کتاب ملی "پایی که جا ماند" یکی از آثار ماندگار دفاع مقدس است که جایگاه ویژه ای در ادبیات دفاع مقدس دارد.

وی تصریح کرد: حوزه هنری استان خود را محدود به کمبودها نکرده و با وجود مشکلات عدیده ای که وجود دارد همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

معاون برنامه ریزی استاندار نیز در این نشست گفت: مشکل تجهیزات اداری در حوزه فناوری در حوزه هنری مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت وجود فضای ساختمانی مازاد، برنامه ریزی برای حل مشکل فضای ساختمان حوزه هنری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

فرهاد باقرپور همچنین اظهار داشت: گرایش مدیران استانی به خرید آثار هنری دینی باعث می شود هنرمندان بیش از پیش به تولید آثار عمیق و بزرگ مبادرت ورزند.

وی عنوان کرد: حمایت از فعالیتهای فرهنگی در یک جامعه، به پیشرفت جامعه در همه جوانب کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس حوزه هنری استان نیز در این نشست گفت: در صورت مشارکت با سایر دستگاههای فرهنگی می توان کارهای خیلی خوبی در زمینه فرهنگ این استان انجام داد.

رضا پارسیان نژاد افزود: تولید 10 جلد کتاب، تهیه و تدوین مجله فرهنگی هنری برای پخش از سیمای استانی، تولید فیلم مستند، نمایش و دیگر کارهای فرهنگی از جمله فعالتهای انجام شده در این نهاد فرهنگی است.

پارسیان نژاد همچنین بر انجام فعالیتهای فرهنگی مبتنی بر تولید آثار هنری کیفی جهت خدمت به مردم تاکید کرد و گفت: پرسنل حوزه هنری استان که خود از هنرمندان متعهد هستند در انجام این مهم از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کنند.