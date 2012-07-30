نجات 32 شهروند در شبانه روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدت 76 آتش سوزی از جمله آتش سوزی در 8 واحد مسکونی، 6 دستگاه وسیله نقلیه، 4 واحد تجاری، 2 کارگاه و 2 انبار در تهران رخ داد که آتش نشانان با حضور به موقع همه این آتش سوزی ها را مهار و خاموش کردند.

آتش نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در 76 حادثه گوناگون دیگر از جمله 11 حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف، 9 حادثه نشت آب در منازل، 6 حادثه رانندگی، 5 حادثه آسانسور، 5 حادثه نشت گاز و 5 حادثه گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت دست انجام دادند.

در جریان آتش سوزی ها و حوادث رخ داده در این مدت متأسفانه 3 نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند و 8 نفر آسیب دیدند.