انسان محدودیتی برای تکامل ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی بعد از ظهر دوشنبه در ادامه جلسات تفسیر قرآن در جمع طلاب غیرایرانی به ادامه تفسیر سوره تین پرداخت و اظهار داشت: آیه پنج این سوره پاسخ قسم‌هایی است که در چهار آیه قبل بیان شده و آن اشاره به خلقت انسان است که خداوند به خود تبریک گفته است.



وی با اشاره به مراد خداوند از احسن تقویم اظهار داشت: این نمی تواند تنها به معنای خلقت انسان در ظاهری زیبا باشد بلکه بیانگر آن است که خداوند انسان را در قالب موجودی متکامل شونده آفریده است و برای تکامل او حدی تعیین نکرده است.



استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد: خداوند انسان را طوری آفریده که می تواند عمر زیادی داشته باشد و برای رشد و تکامل از هیچ محدودیتی برخوردار نیست و نمونه بارز آن حضرت ولی عصر(عج) است که بیش از هزار سال عمر دارند و تا زمان ظهور هم عمر خواهند کرد.



وی در توضیح خلقت انسان در بهترین شکل(احسن تقویم) بیان داشت: خداوند به انسان فطرت و عقل داده است که از طریق فطرت چیزهایی می آموزد که نیازی به آموزش دیگران ندارد و از طریق عقل هم می تواند به انواع علوم دست یابد.



آیت الله سبحانی با اشاره به آیه "ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ" بیان داشت: برخی مفسران در توضیح و تفسیر این آیه آن را مربوط به دوران کهنسالی و پیری انسان می دانند اما با توجه به مفهوم آیه بعد این برداشت نمی تواند صحیح باشد.



نمی‌توان رسیدن به پیری را نشانه بودن در اسفل سافلین دانست



وی افزود: نمی‌توان رسیدن به پیری را نشانه بودن در اسفل سافلین دانست بنابراین مراد از آن این است که انسان کارهایی انجام دهد که به مرتبه اسفل السافلین نزول کند و فردی که مرتکب گناهان زیادی شود به چنین مرتبه ای دچار می‌شود.



این مفسر قرآن با اشاره به آیه بعدی این سوره اضافه کرد: دین در این آیه به معنای روز قیامت است و هیچ یک از معانی مصطلح دیگر مانند اطاعت است و شریعت را نمی دهد.



وی افزود: خداوند در این آیه تاکید می فرماید که ای انسان چه چیزی تو را به جایی رسانده که فطرت خود را انکار میکنی و به گناه می پردازی و خداوند و قیامت را تکذیب می کنی.



آیت الله سبحانی با اشاره به تفسیر آیه بعد که خداوند را بهترین داور و قاضی معرفی می کند بیان داشت: در روز قیامت همه در مقابل دادگاه عدل الهی حاضر می شوند و بهترین داوری کننده خداوند است.



حضرت خدیجه تمام ثروت خود را در راه پیامبر هزینه کرد



وی در بخش دیگری از سخنانش با تسلیت وفات حضرت خدیجه اضافه کرد: حضرت خدیجه مصداق بارز کسانی است که به خدا ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند زیرا وی در عین اینکه بزرگترین تاجر عربستان تمام ثروت خود را در راه پیامبر هزینه کرد.



این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به سختی‌هایی که حضرت خدیجه در شعب ابی طالب متحمل شد تاکید کرد: این ویژگی‌های برجسته مانند وفاداری، ایثار و گذشت و ... باعث شد تا پیامبر(ص) همواره از ایشان به نیکی یاد بکند و در مقابل شماتت‌های دیگر همسرانش از او دفاع کند.