بیماری فنیل کتونوری با رژیم غذایی و مراقبت بالینی قابل درمان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غلامعلیئی بعدازظهر دوشنبه در کارگاه آموزشی فنیل کتونوری که برای کارکنان آزمایشگاه، کاردانها و کارشناسان مبارزه با بیماریها و بهورزان درگیر برنامه برگزار شد، گفت: بیماری فنیل کتونوری یک بیماری ژنتیکی با الگوی اتوزومال مغلوب است که از هر دو والد یعنی پدر و مادر منتقل می‌شود.

وی گفت: چون در ادرار مبتلایان به این بیماری موادی به نام فنیل کتون دفع می‌شود، بیماری فنیل کتونوری یا"پی کی یو" نام گرفته است.

وی با بیان اینکه این بیماری در صورت عدم درمان منجر به عقب‌ماندگی ذهنی شدید می‌شود، گفت: در صورت تشخیص زودهنگام با رعایت رژیم غذایی مناسب، کودک مبتلا می‌تواند از نمره هوشی طبیعی بهره‌مند شود.

کارشناس برنامه PKU و کم کاری تیروئید مرکز بهداشت تویسرکان در خصوص عامل بروز بیماری PKU گفت: نوزاد مبتلا به پی کی یو به علت کمبود آنزیم مخصوص در کبد خود، قادر به هضم "فنیل آلانین" نیست، این ماده در پروتئین‌ها موجود است و با غذا وارد بدن می‌شود.

وی همچنین در خصوص علائم بیماری گفت: این بیماری در بدو تولد هیچگونه نشانه بارزی ندارد و نوزاد در دو تا سه ماه نخست زندگی ظاهر کاملاً سالمی دارد ولی به تدریج علائمی چون ضایعات پوستی و جوش در سطح بدن، موهای بور، بوی زننده و نامتبوع عرق و ادرار پدیدار می‌شود.

غلامعلیئی با گذشت زمان کودک دچار عقب‌ماندگی ذهنی می‌شود و اغلب نا آرام و پر جنب و جوش شده و تعادل عصبی خوبی ندارد و تکلم و راه رفتن کودک دچار مشکل می‌شود و ممکن است این اختلال برای همیشه باقی بماند.

وی گفت: در صورتی که نوزاد به موقع مورد آزمایش خون قرار گیرد و بیماری او تشخیص داده شود با مراجعه به درمانگاه‌های پی کی یو، رعایت رژیم غذایی مناسب و مراقبت‌های لازم توسط تیم درمان بالینی، بیماری قابل درمان است و شیر مادر و مواد غذایی با فنیل آلانین کم تنها راه درمان این بیماری است.