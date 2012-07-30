به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی ظهر دوشنبه در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان بوشهر به ضرب‌الاجل یک‌ماهه به کشاورزان برای نصب کنتور آب روی چاه‌های کشاورزی، اظهار داشت: در صورت عدم نصب کنتور روی چاه‌های کشاورزی، از فعالیت چاه‌های آب کشاورزی آنها جلوگیری خواهد شد.

وی از توقیف پنج دستگاه حفار تراکتوری و چهار دستگاه حفار کمپرسوری به علت حفر چاه‌های غیرمجاز در استان بوشهر خبر داد و افزود: با حفاری چاه های غیرمجاز برخورد می‌کنیم.

مدیر عامل آب منطقه‌ای بوشهر با بیان اینکه 40 هزار تومان برای هر اصله نخل در شبکه آبیاری دالکی هزینه می‌شود، بیان کرد: یک میلیون و 300 هزار اصله نخل تحت پوشش شبکه‌های ابیاری دالکی قرار دارند.

وی از تصویب ممنوعیت انتقال آب از اراضی آبخور چاه کشاورزی خبر داد و اضافه کرد: انتقال آب به اراضی غیر آبخور چاه در بخش وسیعی از استان به ویژه در گشت‌های خارج از فصل انجام می‌شود.

رجائی به میزان انتقال آب به اراضی غیر آبخور چاه اشاره کرد و افزود: بیشترین مورد انتقال آب به اراضی غیر آبخور چاه مربوط به شهرستان‌های جم، دیر و دشتی است که پیشنهاد می‌کنیم تامین نهاده‌های کشاورزی از جمله سوخت و برق این‌گونه چاه‌ها با گزارش شرکت آب منطقه‌ای استان متوقف شود.

وی اظهار داشت: تامین آب شرب، صنعت و کشاورزی در اول دوره برنامه پنجم توسعه ای از منابع سطحی 48درصد و منابع آب زیرزمینی 52درصد و در انتهای دوره نیز 38 درصد منابع سطحی و 62درصد منابع آب زیرزمینی انجام شده است.

رجائی گفت: تکالیف برنامه‌ای، رسیدن درصد مصارف منابع آب سطحی به 55درصد و آب زیرزمینی 45درصد است که دراین زمینه با تمرکز روی احداث بندها، مهار سیلاب ها و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی در دولت‌های نهم و دهم این مهم در حال محقق شدن است.

مدیر عامل آب منطقه‌ای بوشهر افزود: در استان بوشهر هفت هزار و 750 چاه آب کشاورزی داریم که تنها دو هزار و 730 حلقه از این تعداد کنتور حجمی روی آنها نصب شده که همه چاه‌های فاقد کنتور تعهد داده‌اند که کنتور حجمی روی چاه‌های خود نصب کنند.

وی به مدیریت و نظارت 13 گروه گشت و بازرسی با مدیریت معاونت حفاظت از منابع آب بر برداشت و استحصال آب توسط بهره‌برداران در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: برنامه زمان‌بندی خرید و نصب اجباری کنتور بر روی همه منابع آب تدوین و به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.