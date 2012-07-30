دو هزار هکتار از شالیزارهای آمل دوباره نشاکاری شد

سید مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشت دوباره نشا برنج از 21 تیرماه در شالیزارهای آمل و همزمان با برداشت این محصول آغاز شده و تا پایان ماه ادامه خواهد داشت.



وی ادامه داد: به دلیل شرایط مناسب آب وهوایی و فراهم بودن آب مناسب برای کشت، روند کشت دوباره برنج را در شالیزارهای آمل امسال افزایش یافته است.



مدیرجهاد کشاورزی آمل اضافه کرد: حدود هشت هزارهکتار از شالیزارهای آمل به روش پرورش دوباره ساقه های برنج پس از برداشت اول راتون اختصاص یافته است.



امینی اضافه کرد: خوشبختانه این نوع پرورش برنج نیز در روزهای گذشته در بخش دابودشت آمل خوشه داده است.



وی با بیان اینکه تاکنون حدود 10هزارهکتار از محصول برنج شالیزارهای آمل برداشت شده، اضافه کرد: بیش از هشت هزار هکتار از اراضی برداشت شده به روش مکانیزه بوده است.



مدیرجهاد کشاورزی آمل یادآورشد: امسال در حدود 38هزار هکتار از شالیزارهای آمل برنج کشت شد و پیش بینی می شود بیش از 170هزارتن برنج سفید از آن برداشت شود.



شهرستان آمل از مناطق مهم تولید برنج در کشور بوده به طوری که این شهرستان برنج مورد نیازحدود چهار میلیون نفر را تامین می کند.