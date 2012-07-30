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۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۹

عصر امروز با حضور مسئولان/

بزرگترین نمایشگاه دستاوردهای قرآنی استان البرز افتتاح می شود

بزرگترین نمایشگاه دستاوردهای قرآنی استان البرز افتتاح می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول ترویج و توسعه فعالیتهای قرآنی استان البرز از افتتاح دومین نمایشگاه بزرگ قرآن و دستاوردهای قرآنی استان عصر امروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا ولی زاده عصر سه شنبه  در بخش دوم نشست خبری مدیرکل فرهنگ و استان البرز در خصوص جزئیات افتتاحیه نمایشگاه قرآن و دستاوردهای قرآنی استان البرز گفت: این نمایشگاه ساعت 18 و 30 دقیقه امروز نوزدهم ماه مبارک رمضان با حضور نماینده ولی فقیه  و استاندار البرز افتتاح خواهد شد.

50 غرفه و میزبانی ناشران و فعالان قرآنی استان

حجت الاسلام حمیدرضا ولی زاده عنوان کرد: در این نمایشگاه بیش از 50 غرفه میزبان ناشران و فعالان قرآنی استان در زمینه های مختلف است.

تخفیف 40 تا 50 درصدی  کتاب های جشنواره

حجت لاسلام ولی زاده غرفه های  قرآن و نهج البلاغه، ادوات تعزیه، جشنواره رضوی، حجاب و عفاف و کودک و نوجوان به عنوان بخشهایی از این نمایشگاه نام برد و افزود: پیش بینی شده که کتاب های این جشنواره با تخفیف 40 تا 50درصدی در اختیار علاقه مندان قرار گیرد.

کمیت و کیفیت توامان در دومین جشنواره بزرگ قرآن و دستاوردهای قرآنی

وی در پایان  کیفیت و کمیت نمایشگاه بزرگ قرآن در سال جاری را به مراتب مناسب تر از سال گذشته ارزیابی کرد و گفت: با تلاشهای صورت گرفته پیش بینی می شود بازدید کنندگان رضایت کاملی از این نمایشگاه داشته باشند

وی افزود: این نمایشگاه تا بیستمین روز ماه مبارک رمضان، از ساعت19 عصر تا 24 شب پذیرای بازدید علاقمندان است.

کد مطلب 1661984

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