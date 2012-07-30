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۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۳۲

مخابرات استان یزد صدرنشین دیتای کشور شد

مخابرات استان یزد صدرنشین دیتای کشور شد

یزد - خبرگزاری مهر: پس از ارزیابی عملکرد بخش فناوری اطلاعات مخابرات استانها در سه ماهه اول سال 91، استان یزد رتبه اول کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در خصوص ارزیابی عملکرد شرکتهای مخابرات استان که در سه ماهه اول سال 91 توسط مرکز توسعه فناوری اطلاعات انجام شد، شرکت مخابرات استان یزد با کسب 59.6 امتیاز، رتبه نخست بین 30 استان را به خود اختصاص داد.

شاخصهای عملکردی که در دو بخش مشترکین تجاری و مشترکین خانگی مورد ارزیابی قرار گرفت، در رتبه بندی استانها حائز اهمیت بوده است.

این شاخصها در بخش مشترکین تجاری شامل درصد تحقق برنامه دایری پورتهای G، درصد رشد پورتهای پرسرعت دایر شده، متوسط زمان انتظار دریافت ارتباط پرسرعت، درصد تحقق درآمد و درصد لاوصولیها و در بخش مشترکین خانگی نیز شامل درصد تحقق پورتهای دایر شده ADSL، درصد پورتهای دایر شده نسبت به سال قبل، سهم بازار و درصد تحقق درآمد است.

کد مطلب 1661988

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