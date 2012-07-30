تیم فوتبال شهرداری بندرعباس چند بازیکن جدید جذب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سرخاب که دو فصل قبل هم سرمربیگری تیم فوتبال شهرداری بندرعباس را به عهده داشت روز گذشته پس از توافق با مسئولان شهرداری به عنوان سرمربی این تیم در فصل جدید رقابتهای لیگ آزادگان معرفی شد.

عباس سرخاب در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: پس از برگزاری دو جلسه با مسئولان شهرداری بندرعباس عصر یکشنبه به توافق کامل رسیدیم و قرار شد اسکلت اصلی فصل گذشته حفظ شود.

وی عنوان کرد: با بازیکنانی که فصل قبل خوب ظاهر شده اند تمدید قرارداد خواهیم کرد و برای تقویت بیشتر چند بازیکن جدید طی روزهای آتی جذب خواهیم کرد.

سرمربی جدید شهرداری بندرعباس در مورد حواشی فصل گذشته و نقش دلالها در کسب نتایج ضعیف شهرداری در نیم فصل دوم، افزود: همه مرا در فوتبال می شناسند هیچ وقت با دلالها کار نمی کنم به همین خاطر است دو سال در تیمی مربیگری نکرده ام.

وی با اظهار اینکه اگر رابطه ای با دلالها داشتم خانه نشین نبودم، اضافه کرد: برای بستن تیم اجازه حضور هیچ دلالی را در کنار تیم و زمین نخواهم داد با بازیکنان به صورت مستقیم مذاکره کرده و قرارداد با بازیکن امضا می شود.

سرخاب افزود: دستمزد تعیین شده هم به مستقیما به حساب بازیکنان واریز خواهد و اگر بازیکنی دوست دارد پول خود را بسوزاند و یا به دلال بدهد به عهده خودش هست و ما مسئولیتی نداریم ولی بدانید اجازه نمی دهم در کار بستن تیم کسی دخالت کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه جهانداری به عنوان مدیر تیمهای فوتبال شهرداری انتخاب شده، عنوان کرد: خوشحال هستم با جهانداری به عنوان یک مدیر با تجربه و خوش نام کار می کنم و امیدوارم در این فصل با کسب نتایج درخشان دل مردم خونگرم هرمزگان را خشنود کنم.

وی با بیان اینکه کار جذب بازیکن شروع شده، گفت: به احتمال فراوان از چهارشنبه استارت آغاز تمرینات زده خواهد شد.