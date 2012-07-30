ایران با برتری برابر چین قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال دانش آموزی ایران در ششمین دوره مسابقات دانش آموزان مدارس آسیا با پیروزی مقابل تیم چین میزبان رقابت‌ها، برای نخستین مرتبه عنوان قهرمانی این مسابقات را بدست آورد.

بسکتبالیست‌های دانش آموز ایران در این مسابقه با نتیجه 68 بر 48 تیم چین را شکست دادند و قهرمان این دوره از مسابقات شدند. ششمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان مدارس آسیا با حضور 10 تیم دانش آموزی از 9 کشور آسیایی در کشور چین برگزار شد.

پس از این قهرمانی، حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش با صدور پیامی قهرمانی دانش آموزان بسکتبالیست ایرانی را در مسابقات آسیایی تبریک گفت. متن این پیام شرح است:

کاروان عزیز و پیروز تیم بسکتبال دانش آموزی

با سلام، افتخار آفرینی شما در کسب موفقیت‌های چشمگیر ورزشی و به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین بین المللی، برگ زرین دیگری بر تاریخ ورزش دانش آموزی کشور است.

ضمن تبریک کسب مقام قهرمانی مسابقات آسیایی بسکتبال دانش آموزی در کشور چین، امیدوارم این پیروزی‌ها چراغ راه‌آیندگان و انگیزه بخش ورزشکارانی باشد که دل در گرو سربلندی این آب و خاک دارند.

موفقیت و سربلندی شما را درسایه توجهات امام عصر(عج)، رهنمودهای مقام معظم رهبری و دعای خیر امت سرافراز ایران از خداوند متعال خواستارم.