داور برتر فوتسال کشور از استان البرز برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید پژمان رضایی کارشناس تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش استثنایی استان البرز از طرف کمیته داوران فوتسال ایران به عنوان نفر اول داوران فوتسال کل کشور انتخاب شد.



سید پژمان رضایی که دانشجوی فوق لیسانس تربیت بدنی و از کارشناسان برتر تربیت بدنی اداره کل آموزش پرورش استثنائی استان البرز است از سال 80 به صورت حرفه ای در لیگ فوتسال کشور قضاوت می کند.

جلسه بسیج مطبوعات ورسانه های گروهی استان برگزار شد



جلسه بسیج مطبوعات و رسانه های گروهی استان البرز با حضور ناصر رجبی معاون سیاسی امنیتی استانداری، اکبر زارع نژاد مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری، محمود سوداگر مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری، ابراهیمی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، و جمعی از اصحاب رسانه در دفتر سیاسی امنیتی استانداری برگزار شد.



در این جلسه چارت سازمان عملیاتی بسیج مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



مسابقه کتابخوانی ویژه ماه مبارک رمضان در مراکز کانون استان البرز برگزار می شود



این مسابقات برای چهار گروه سنی (ب)،(ج))،(د) و (ه) اجرا خواهد شد.



اعضا گروه سنی (ب) با مطالعه کتاب (نماز فرشته)،گروه سنی (ج) کتاب رنگین کمانی از نورو گروه های سنی (د) و (ه) کتاب( خاندان پاک ) در این مسابقات شرکت خواهند کرد.



9مدرسه در طرح هجرت ناحیه یک کرج قرار گرفتند



این طرح با مشارکت مدیریت آموزش وپرورش، بسیج فرهنگیان، بسیج دانش آموزی و مدیران مدارس و حضور بیش از 140نفر دانش آموز و استاد کار در 9 مدرسه برگزار شد.

هدف از برپایی این طرح مشارکت دانش آموزان در بهسازی، و رنگ آمیزی، مرمت و زیبا سازی مراکز آموزشی وپرورشی با رویکرد پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان است..



مسابقات دوچرخه سواری در دانشگاه خوارزمی کرج برگزار شد



مسئول کمیته تربیت بدنی طرح ظرفیت اندیشه قرآنی دانشگاه خوارزمی کرج از برگزاری مسابقات دوچرخه سواری در قالب این طرح خبر داد.



آزاد آهنگران افزود: در این دوره از مسابقه ها 32 نفر دانشجو در سالن تربیت بدنی نشاط این دانشگاه به رقابت پرداختند.

وی ایجاد ایستگاه ورزش همگانی، برگزاری مسابقات فوتسال، والیبال و طناب کشی را از دیگر برنامه های متنوع این دانشگاه در ماه مبارک رمضان برشمرد.