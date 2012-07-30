یزد سالمترین خون کشور را دارد/ پوشش 100 هزار بیمار با 40 هزار واحد خونی مردم یزد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدایی ظهر دوشنبه در مراسم رونمایی از تمبر انتقال خون به مناسبت نهم مرداد ماه سالروز تاسیس انتقال خون اظهار داشت: سابقه انتقال خون در استان یزد به دهه 30 باز می گردد که خون از تهران به شیوه خاصی به یزد آورده می شد اما به تدریج بعد از انقلاب اسلامی و در دوران دفاع مقدس، توجه مردم به اهدای خون بیشتر از گذشته شد و انتقال خون ایران در آن زمان گوی سبقت را از سایر ملل ربود و انتقال خون مورد توجه ویژه ای قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر انتقال خون ایران در بین پنج کشور برتر جهان است.

خدایی با اشاره به مزایای اهدای خون عنوان کرد: خون دارویی است که هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد و افرادی که دارای معنویت و اخلاص بالاتری هستند، خون های سالم تری را اهدا می کنند.

وی افزود: وجود فرهنگ معنوی در یزد باعث شده است تا یکی از سالم ترین خون ها را در ایران و جهان داشته باشد.

خدایی تصریح کرد: تاکنون با 40 هزار واحد خونی که مردم در یزد اهدا کرده اند، بیش از 100 هزار بیمار زیر پوشش قرار گرفته اند و بالاترین شاخص ها را از نظر کیفیت در سازمان انتقال خون کسب کردیم .

مدیرکل سازمان انتقال خون استان یزد اظهار داشت: تاکنون موفق شدیم چهار مورد از افرادی که دارای گروه خونی نادر موسوم به بمبئی هستند را در یزد شناسایی کنیم که این امر جزئی از افتخارات انتقال خون استان است.

وی افزود: گروه خونی نادر موسوم به بمبئی اولین بار در شهر بمبئی در کشور هندوستان مشاهده شد.

خدایی یادآور شد: میزان شیوع این گروه خونی یک در میلیون است و در کشور ما کلا ۹ نفر با این گروه خونی شناسایی شده اند.