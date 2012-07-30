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۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۵۴

ولی پور خبر داد:

برگزاری مراسم ویژه روز خبرنگار در گلستان

برگزاری مراسم ویژه روز خبرنگار در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: دبیر انجمن روزنامه نگاران استان گلستان گفت: مراسم ویژه روز خبرنگار در سالجاری با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری انجمن صنفی روزنامه نگاران و خانه مطبوعات استان گلستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا ولی پور عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این مراسم در 12 مرداد ماه جاری در مجموعه پذیرایی والاگل واقع در ابتدای شصت کلا با حضور استاندار گلستان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و تمامی فعالان عرصه روزنامه نگاری برگزار خواهد شد.

وی، همچنین از ارسال نمونه آثار مطبوعات استانی برای ارزیابی از سوی ارشاد گلستان به تهران خبر داد و گفت: اگر نتایج این داوری ها پیش از این مراسم واصل شود، از نشریات برگزیده نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.

دبیر انجمن روزنامه نگاران استان گلستان، ادامه داد: در این مراسم همچنین از خبرنگاران پیشکسوت و پرتلاش استانی، مدیران روابط عمومی اداراتی که بیشترین تعامل را با جامعه خبرنگاران داشته‌اند و نیز از مدیران مسئول نشریات استانی تجلیل به عمل می آید.

ولی پور، با اشاره به عملکرد یک‌ساله هیئت مدیره جدید انجمن صنفی روزنامه نگاران استان گلستان، تصریح کرد: تکمیل و ثبت پرونده روزنامه نگاران، ثبت و برگزاری انتخابات هیئت مدیره تعاونی مسکن روزنامه‌نگاران گلستان، اقدام برای وام مشاغل خانگی ویژه روزنامه نگاران، اقدام برای برگزاری کلاس‌های آموزشی روزنامه نگاری ویژه خبرنگاران شرق استان و اردوی تفریحی آموزشی ویژه خبرنگاران گلستانی از جمله برنامه های این انجمن طی این مدت بوده است.

وی همچنین گفت: به زودی و پس از ایام ماه مبارک رمضان یک دوره کلاس های آموزشی بازاریابی و فروش نشریات و یک دوره‌ی ویژه عکاسی نیز برای روزنامه نگاران استان برگزار خواهد شد.

به گفته ولی پور، برای آن دسته از روزنامه نگارانی که در این کلاس ها شرکت نمایند، مدرک مورد تائید وزارت علوم و سازمان فنی حرفه ای صادر می شود.    

کد مطلب 1661997

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