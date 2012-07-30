اولین بازارچه صنایع دستی کشور در قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن صالحی مرام عصر دوشنبه در سفر یک روزه به استان قزوین از سرای سعدالسطنه بزرگترین کاروان سرای درون شهری کشور در شهر قزوین بازدید کرد و در جریان نحوه بازسازی و مرمت این بنای زیبا و ارزشمند تاریخی قرار گرفت.



صالحی مرام به همراه مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری قزوین، اسدالله بیرانوند مدیرکل میراث فرهنگی و حمید قاسمی معاون صنایع دستی استان همچنین از کارگاههای صنایع دستی قزوین شامل کارگاههای سفال، گلیم، تراش سنگهای زینتی، رو دوزی سنتی، سرمه دوزی، منبت کاری، گره چینی، بسته بندی، جواهرسازی، نگارگری، معرق، موج بافی و بازارچه دائمی صنایع دستی در محل دروازه دربکوشک دیدن کرد.



معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور در این بازدید استان قزوین را از مناطق بسیار مستعد و با ظرفیت در زمینه صنایع دستی عنوان کرد و افزود: این استان می تواند در بخش صنایع دستی و راه اندازی بازارچه های سنتی صنایع دستی پیشگام کشور باشد.



وی تصریح کرد: مجموعه زیبای سرای سعدالسلطنه به عنوان یک اثر بی نظیر تاریخی می تواند هنرمندان صنایع دستی تمام کشور را در خود جای دهد و یک مجموعه جذاب را برای معرفی فرهنگ و هنر و صنایع دستی مناطق مختلف کشور ایجاد کند.



صالحی مرام بیان کرد: سازمان میراث فرهنگی نیز از هیچ کمک و حمایتی در تحقق این کار ارزشمند دریغ نخواهد کرد و امیدواریم با همکاری استانداری و شهرداری قزوین بتوانیم بازارچه صنایع دستی استان را تا پایان ماه مبارک رمضان در فاز اول راه اندازی کنیم.



اسدالله بیرانوند مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین هم در این بازدید گفت:‌ این بازارچه با هدف معرفی صنایع دستی برتر استان و کشور به عموم مردم و بازاریابی محصولات هنری راه اندازی خواهد شد.



وی افزود: با تفاهم انجام شده با استانداری قزوین تلاش می کنیم تا این بازارچه در هفته دولت افتتاح شود هر چند مسئولان کشوری انتظار داریند این مجموعه تا عید فطر مورد بهره برداری قرار گیرد.





بیرانوند بیان کرد: خوشبختانه استقبال مردم استان از برپایی نمایشگاههای صنایع دستی و میزان خرید بسیار مطلوب است و بستر مناسبی برای راه اندازی این بازارچه در استان وجود دارد که می تواند به اشتغال، صادرات و خودکفایی اقتصادی هنرمندان نیز منجر شود.



بازارچه سنتی صنایع دستی استان قزوین در سرای سعدالسلطنه با 136 غرفه در حال راه اندازی است که فاز اول آن در 60 غرفه در ماههای آینده به بهره برداری خواهد رسید.



حمید قاسمی معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان قزوین هم در این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بازارچه سنتی صنایع دستی استان قزوین در فضایی به وسعت چهار هزار مترمربع در سرای سعدالسلطنه با دو میلیارد تومان اعتبار راه اندازی می شود.



وی افزود: در این بازارچه صنایع دستی بومی استان شامل گلیم، قالی، پن بافی، موج، دست بافته های محلی، نگارگری، نقاشی ایرانی، خوشنویسی، صنایع چوب، معرق، گره چینی، مشبک کاری، قواره بری، صنایع فلزی شامل قلم زنی، دوات گری، مسگری، صنایع کاغذی و نیز چند رشته از صنایع دستی استانهای کشور در غرفه های بازارچه در معرض دید و خرید مردم قرار خواهد گرفت.

