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۹ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۵۴

محمدپور خبرداد:

انتخابات خانه مطبوعات کهگیلویه و بویراحمد 14مرداد برگزار می شود

انتخابات خانه مطبوعات کهگیلویه و بویراحمد 14مرداد برگزار می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: روز شنبه ۱۴مرداد ماه انتخابات هئیت مدیره خانه مطبوعات استان به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرم الله محمد پور بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پیگیری امنیت شغلی فعالان مطبوعاتی، اصحاب جراید و حمایت صنفی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران از مهمترین اهداف تشکیل خانه مطبوعات استان است.

وی پیگیری و ارتقای وضعیت رفاهی و معیشتی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای و مطبوعاتی، تمهید و بسترسازی مناسب برای برگزاری کلاس‌های آموزشی، ایجاد تعامل و همدلی میان مطبوعات و ادارات کل ارشاد استان را‌ از دیگر اهداف خانه مطبوعات عنوان کرد.

محمدپور بیان داشت: فردا سه شنبه آخرین مهلت برای ثبت نام در انتخابات خانه مطبوعات استان است.

این مسئول اظهار داشت: طبق اساسنامه خانه مطبوعات استان هفت نفر برای عضویت در هیئت مدیره انتخاب می شوند.

وی یادآور شد: تاکنون تا یک نفر از خبرنگاران برای شرکت در انتخابات خانه مطبوعات استان نام نویسی کرده است.

کد مطلب 1662004

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