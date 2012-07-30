انتخابات خانه مطبوعات کهگیلویه و بویراحمد 14مرداد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کرم الله محمد پور بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پیگیری امنیت شغلی فعالان مطبوعاتی، اصحاب جراید و حمایت صنفی از روزنامهنگاران و خبرنگاران از مهمترین اهداف تشکیل خانه مطبوعات استان است.
وی پیگیری و ارتقای وضعیت رفاهی و معیشتی خبرنگاران و فعالان رسانهای و مطبوعاتی، تمهید و بسترسازی مناسب برای برگزاری کلاسهای آموزشی، ایجاد تعامل و همدلی میان مطبوعات و ادارات کل ارشاد استان را از دیگر اهداف خانه مطبوعات عنوان کرد.
محمدپور بیان داشت: فردا سه شنبه آخرین مهلت برای ثبت نام در انتخابات خانه مطبوعات استان است.
این مسئول اظهار داشت: طبق اساسنامه خانه مطبوعات استان هفت نفر برای عضویت در هیئت مدیره انتخاب می شوند.
وی یادآور شد: تاکنون تا یک نفر از خبرنگاران برای شرکت در انتخابات خانه مطبوعات استان نام نویسی کرده است.
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