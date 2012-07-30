شماره گذاری چهار هزار دستگاه موتورسیکلت در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید تقی امینی دوشنبه در جمع افسران راهور از مالکان موتورسیکلت ها خواست تا پایان شهریور ماه جاری نسبت به تعویض پلاک موتورسیکلت خود اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه امسال در مرکز تعویض پلاک استان 23 هزار و 702 دستگاه خودرو تعویض پلاک شد، اظهارداشت: با توجه به ثبت تخلفات در سامانه اجرائیات پلیس راهور (ثبت جرائم رانندگی) با شماره پلاکها خودرو، اگر شخصی پس از خرید خودرو اقدام به تعویض پلاک نکند، تمامی تخلفات و نمره منفی با پلاک قبلی و برای مالک پلاک قبلی ثبت شده و پلیس راهور در این خصوص جوابگوی کم کاری برخی افراد نخواهد بود.

رئیس پلیس راه درون شهری گیلان گفت: در این مدت 17 هزار و 851 جلد انواع گواهینامه های رانندگی در مرکز صدور پروانه های استان صادر شده که با توجه به افزایش این میزان از راننده و خودرو به حجم ترافیک خوشبختانه گیلان در تصادفات با کاهش 12 درصدی مواجه بوده که این امر خود بیانگر ارتقای فرهنگ ترافیک درسطح جامعه است.

وی در ادامه با اعلام اینکه امروزه استفاده از وسائل نقلیه جزء جداناپذیری از زندگی روزمره مردم شده، یادآورشد: نحوه رانندگی، فرار از مقررات، زرنگیهای نامعقول، پرخاشگری و تعرض، ویراژ دادن، سرعتهای زیاد و غیر مجاز، بوق ممتد و گوش خراش، استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و ... همه و همه عناصر نامطلوب فرهنگی در حوزه ترافیک هستند که باید فرهنگ سازی شود.