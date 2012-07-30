برگزاری جشن گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در بستک

به گزارش خبرگزاری مهر، فلکناز دهقانی سرپرست فرمانداری بستک در جشن گلریزان که با حضور ائمه جمعه، مدیرعامل ستاد دیه استان هرمزگان، مدیران و مسئولان شهرستان و جمعی از نیکوکاران، به مناسبت کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد برگزار شد، با تأکید بر بهره گیری از برکات ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: ماه مبارک رمضان ماه خودسازی و تهذیب نفس است و انفاق و کمک به نیازمندان از جمله اعمالی است که سبب پاکیزگی و طهارت روح می‌شود.

وی تلاش برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را کاری بسیار ارزشمند دانست و گفت: جشن گلریزان فرصت تحکیم فرهنگ ایثار به نیازمندان است.

وی ضمن قدردانی از دادگستری شهرستان بابت اجرای برنامه جشن گلریزان افزود: آزادی زندانیان جرائم غیر عمد پیش از اینکه آزادی ظاهری یک فرد گرفتار باشد آزادی خود انسان از بند نفس و طمع دنیوی است.

نماینده عالی دولت در شهرستان بستک نقش اصلاح، تربیت و تفکر را برای نجات انسانها و دوری از ناهنجاریها بسیار مهم برشمرد و خواستار فرهنگ سازی و توانمند سازی اندیشه و تفکر کسانیکه به دلایل مختلف در زندان بسر می برند، شد.

سرپرست فرمانداری بستک خاطرنشان کرد: در جامعه امروز بسیار وجود دارد که افرادی بر اثر غفلت و ناآگاهی و گاه بدون تقصیر از قبیل ضمانت، تصادف و ... به بند می افتند و زندگی و خانواده شان در ورطه نابودی قرار می گیرد، لذا ما به پیروی از فرهنگ دینی خود و رهنمودهای ائمه اطهار (ع) وظیفه داریم در حد توان برای آزادی این گرفتاران تلاش کنیم و این ماه بهترین فرصت برای انجام امور خیر و کارهای نیک است.

دهقانی فرهنگ سازی و مشارکت در امور عام المنفعه و آموزش اجتماعی و توجه و تأکید رسانه های گروهی را از ارکان و پایه های بسترسازی برای توسعه و جذب حمایت های اقشار مختلف جامعه در آزادی مدد جویان و محکومان جرائم غیرعمد از زندان بیان کرد.

وی مسائل تربیتی فرزندان، معیشت خانواده زندانی، انحرافات اجتماعی، آثار منفی بر اجتماع و... را از آثار و مضرات زندان عنوان کرد.

سرپرست فرمانداری بستک با اشاره به اجر معنوی برگزاری جشن گلریزان این جشن را فرصتی معنوی برای مسئولین و دست اندرکاران این امر دانست گفت: باید در خصوص ازدواج های ساده و کم هزینه و با مهریه معقول و کم، فرهنگ سازی شود و با تشویق جوانان به این نوع ازدواج ها باعث کم شدن معضلات و مشکلات قشر جوان در خصوص ازواج و پرداخت مهریه شد.

دهقانی بر تسهیل در امر آموزش و فراهم سازی بستر اولیه جهت کاهش جرائم ، برگزاری جلسات آموزشی ویژه رانندگان، بیمه کردن وسیله نقلیه و رعایت مقررات و توجه به قوانین تأکید کرد.

توزیع عادلانه امکانات با اجرای طرح پزشک خانواده

فلکناز دهقانی سرپرست فرمانداری بستک با بیان اینکه یکی از سیاستهای نظام جمهوری اسلامی توزیع عادلانه امکانات در بین تمام اقشار جامعه است، افزود: طرح پزشک خانواده در راستای عدالت اجتماعی اجرا می شود.

وی اظهار داشت: اجرای طرح پزشک خانواده اقدامی مؤثر از سوی دولت خدمتگزار به منظور برقراری عدالت اجتماعی در حوزه خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی و توسعه سلامت در مناطق مختلف کشور است.

وی افزود: توجه کافی به مسایل بهداشتی، سلامت و مشارکت فعال در راه اندازی و تقویت نظام ارجاع و دریافت بازخورد از اقدام های سطوح بالاتر برای بیماران از آثار طرح پزشک خانواده است که بسیاری از مشکلات و نارسایی های مردم در حوزه بهداشت و درمان مرتفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح پزشک خانواده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را متحول خواهد کرد، گفت: اجرای طرح پزشک خانواده در سراسر کشور نیازمند عزم همگانی است.

سرپرست فرمانداری بستک تصریح کرد: تجویز منطقی دارو و سایر خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی، کاهش هزینه های مالی دولت و نظام سلامت و بیمه ها و تعامل دو سویه بین تیم سلامت و پزشکان عمومی شاغل در مطب ها و یا پایگاه های سلامت از ابعادی است که در طرح پزشک خانواده به مرحله اجرا در خواهد آمد.

دهقانی گفت: در جمهوری اسلامی ایران درصد امید به زندگی زنان و مردان نسبت به پنج سال گذشته افزایش یافته و این امر تأثیر گرفته از رفاه عمومی، برخورداری از مراکز بهداشتی عمومی، برخورداری از فضای سالم بهداشتی و آب آشامیدنی سالم در شهرها و روستاهاست.

وی افزود: آنچه در اجرای طرح پزشک خانواده حائز اهمیت است، توجه به فرهنگ سازی عمومی و آموزش های همگانی و انتظارات مردم در خصوص رعایت عدالت در جامعه پزشکی و مجموعه اهل درمان است.