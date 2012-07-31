تعدیل نیروکارخانه های البرز به حدفاجعه نرسیده است/معضل عدم امنیت شغلی

به گزارش خبرنگار مهر، تعدیل نیرو خبر خوشایندی برای خود کارفرماها نیست و آنها نیز راضی به انجام اینکار نیستند به دلیل اینکه کارفرماها هزینه و وقت زیادی برای تربیت کارگران صرف کرده اند و تعدیل نیرو در درجه اول به ضرر خود کارخانه و کارفرما است.

با توجه به شرایط بد اقتصادی کشور کارفرماها برای اینکه بتوانند مدیریت و کنترلی بر حفظ خط تولید خود داشته باشند به سمت قراردادهای موقت کار رو آورده اند که این امر به نوعی عدم تعهد در برابر هرگونه مزایایی از جمله بیمه و تامین اجتماعی، دستمزدهای کمتر از حد قانونی، آزادی برای اخراج یا همان تعدیل نیرو در کارخانه ها است.



تعدیل نیرو، بیکاری و خرد شدن استخوان های کارگران



امروزه امنیت شغلی کارگران البرزی به شدت مورد تهدید است، تعدیل نیرو، عدم امنیت شغلی و قراردادهای موقت کار سه موضوعی هستند که به صورت علت و معلول و زنجیروار به همدیگر مرتبط هستند.

نباید عرصه بر کارگران سخت تر و شرایط تعدیل نیرو و همچنن گسترش قراردادهای موقت تسهیل تر شود متاسفانه برخی از زنان و مردان کارگر با قرارداد های سفید امضاء در کارخانه های مختلف مشغول به کار هستند، به دلیل اینکه کارفرما هیچ گونه تعهدی نسبت به بیمه کردن و تامین امنیت شغلی نیروی خود نداشته باشد.

تعدیل نیرو در کارخانه های استان البرز به حد فاجعه نرسیده است



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در گفتگو با خبرنگا مهر، در خصوص اینکه آیا تعدیل نیرو در کارخانه های استان البرز به حد فاجعه رسیده است یا خیر؟ گفت: خوشبختانه تعدیل نیرو در کارخانه های استان البرز به حد فاجعه نرسیده است.



کاوه حدادپور اظهار داشت: تعدیل نیرو در همه زمان و دوران ها وجود داشته است و هم اکنون نیز با توجه به سخت تر شدن شرایط برای صنعتگران هنوز بالانس تعدیل نیرو در استان البرز نا متعادل نشده است.



وی با بیان اینکه تعدیل نیرو در بازار اشتغال و اقتصاد هر کشوری وجود دارد، افزود: طبیعی است در هر صنعتی تعدادی نیرو جذب و تعدادی نیز اخراج می شوند زمانی تعدیل نیرو مشکل ساز می شود که بالانس آن از حالت طبیعی خارج شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با بیان اینکه تعدیل نیرو ممکن است در استان البرز از حالت طبیعی خود خارج شده باشد، اضافه کرد: احتمال دارد تعدیل نیرو هر سال بیشتر از سال گذشته باشد.

حدادپور در خصوص برخی از دلایل متعدد خارج شدن بالانس تعدیل نیرو، اضافه کرد: زمانی که اقتصاد جهان مریض می شود ممکن است که اقتصاد ایران را نیز درگیر کند.

وی افزود: یکی از علت های بر هم زدن بالانس جذب و تعدیل نیرو در کارخانه ها تحریم علیه ایران است که هم اکنون تاثیر خود را نشان داده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: علی رغم تمام تلاش هایی که داریم اگه بگوییم تحریم ها تاثیر نداشته است یک مقدار کوتاه فکری کرده ایم.

وی اظهار داشت: مورد دیگری که بر بی ثبات کردن وضعیت اشتغال تاثیرگذار است خود مردم هستند که به خودشان هم رحم نمی کنند و با یک شایعه کوچک جو را بی ثبات می کنند.

حدادپور ادامه داد: به عنوان مثال اگر در نشست 5 +1 قرار است تصمیمی در خصوص یک موضوع اتخاذ شود مردم ما اجناس خود را احتکار می کنند و از خرید برخی از اجناس نیز خودداری می کنند و چنین مواردی است که بر صنعت ما تاثیر می گذارد.

وی افزود: تولید کننده که سرمایه گذاری کرده است و تعدادی کارگر جذب کرده است زمانی که متوجه می شود که در اجلاسی تصمیمی در خصوص یک موضوع گرفته می شود از تولید خودداری می کند و همین امر باعث می شود که تولید کننده مجبور شود تعدادی از کارگرهای خود را در حالت آفلاین نگه دارد این موضوع نیز مقداری از تعادل بالانس تعدیل نیرو و جذب نیرو از حالت طبیعی خود خارج می کند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز تصریح کرد: هیچ فردی نمی تواند ادعا کند آمار تعدیل نیرو امسال از سال های گذشته بیشتر بوده است ولی قطعاً بالانس تعدیل نیرو در استان البرز از حالت طبیعی خود خارج شده است.

حدادپور اظهار دشت:‌ یکی از دلایل این امر که تعدیل نیرو در کارخانه های استان البرز بیشتر بوده است این است که تعداد پرونده های ارجاعی به شورای حل اختلاف استان البرز بیشتر شده است و شکایت های تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو بیشتر شده است اما این درصد به حد فاجعه نرسیده است.

وی گفت:‌ مهم ترین مولفه و رسالت ما رسیدگی به روابط کارگر و کارفرما است که اگر کارگر اخراج شود و یا مشکلی بین این دو بوجود آید به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مراجعه می کنند و این امر حتی به گونه نبوده است که مجبور باشیم تعداد پرسنل خود را افزایش دهیم.

کارفرما هر زمان دوست داشته باشد می تواند کارگر را اخراج کند

یکی از کارگران البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیچ یک از کارگران امنیت شغلی ندارند و کارفرما هر زمان دوست داشته باشد می تواند کارگر را اخراج کند.

محمد احمدی افزود: هر روز استرس این را داریم که مبادا شرایط بازار و اقتصاد جهان و تحریم ها باعث شود که کارفرما مجبور شود ما را اخراج کند.

وی گفت: با توجه به اینکه حقوق دریافتی ما با این وضعیت گرانی و دخل و خرج ها همخوانی ندارد و امروزه شرایط زندگی برای ما خیلی سخت شده است.

وی ادامه داد: با این وضعیت هیچ خوشی و آینده ای در زندگی ام ندارم و هم اکنون توانایی جسمانی دارم و کار می کنم ولی با افزایش سن و ناتوانی جسمی ام دیگر قادر به تامین خرج و مخارج زندگی نخواهم بود.

گزارش: مهدی دهقان