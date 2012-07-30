عمر متوسط ساختمانهای اداری اردبیل 16 سال است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول علیپور عصر دوشنبه در جلسه کارشناسان فناوری اطلاعات دستگاه های اداری استان گفت: در حال حاضر 498 ساختمان اداری در استان سازماندهی شده که به طور متوسط هر دستگاه اداری از سرانه 10.8 درصدی برخوردار است.

وی با بیان اینکه 10 درصد ساختمانهای اداری این استان یعنی 48 ساختمان را استیجاری عنوان کرد و یادآور شد: یک درصد یا چهار ساختمان وقفی، 82 درصد یا 406 ساختمان ملکی و چهار مورد سایر است.

به گفته علیپور مجموع مساحت فضاهای اصلی اداری 171 هزار و 68 متر مربع، فضاهای وابسته 41 هزار و 866 متر مربع و با احتساب فضاهای رفاهی، راه پله، اختصاصی و ارباب رجوع در مجموع مساحت فضاهای اداری استان 379 هزار و 786 متر مربع است.

معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی استاندار اردبیل افزود: استاندارد سازی فضاهای اداری بر اساس اطلاعات جمع آوری شده تعداد کارکنان رسمی و پیمانی است که این اطلاعات دو ماه قبل جمع آوری شده است.

10 هزار نفر در دستگاه های اداری اردبیل فعالیت می کنند

وی با تاکید به فعالیت 10 هزار و 36 نیروی کار در استان متذکر شد: با توجه به جذب نیروی های جدید این اطلاعات لازم است بازنگری شود و بر اساس آن ساماندهی فضاهای اداری صورت گیرد.

علیپور از جمع آوری 80 درصد اطلاعات فضاهای اداری ادارات اردبیل خبر داد و تصریح کرد: این اطلاعات به منظور ساماندهی فضاهای اداری جمع آوری می شود که در برخی موارد مغایرتی با واقعیت داشته است و در کل می توان 80 درصد اطلاعات جمع آوری شده را قابل استناد دانست.

وی عنوان کرد: برخی ادارات بیشتر از مقدار سند مالکیت خود ساخت و ساز کرده اند که لازم است این موضوع ساماندهی شود.