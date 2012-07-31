پرداخت خسارت 12 میلیارد تومانی به راه و شهرسازی استان زنجان

حافظ باباپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در راستای جاری شدن سیل اخیر 450 میلیون تومان به ابنیه فنی و 300 میلیون تومان به بدنه راه خسارت وارد شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی زنجان گفت: در سیل اخیر شهرستان ماهنشان بیشترین خسارت را دیده و دو میلیارد و 750 میلیون تومان به ابنیه فنی و 6 میلیارد تومان در حوزه راه خسارت وارد شده است .

باباپور تاکید کرد: 700 میلیون تومان به محور نیک پیو ماهنشان خسارت وارد شده است همچنین به 87 کیلومتر راه ماهنشان خسارت 5 میلیارد تومانی وارد شده و 350 دستگاه (ابنیه فنی ) آسیب دیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در ادامه یادآور شد: در شهرستان خدابنده 150 میلیون تومان به ابنیه فنی و 200 میلیون تومان به بدنه و رویه راه خسارت وارد شده است.

باباپور گفت: در شهرستان طارم 350 میلیون تومان به ابنیه فنی و 300 میلیون تومان به بدنه راه خسارت وارد شده است .

وی، ادامه داد: در راستای امداد رسانی به شهرستانهای حادثه دیده در مجوع 41دستگاه از مرکز استان به شهرستانها اعزام شده است.