گردهمایی بزرگ نخبگان قرآنی استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گردهمایی بزرگ نخبگان قرآنی استان بوشهر با حضور 200 فعال قرآنی از استان بوشهر برگزار شد، به تشریح فضائل ماه رمضان پرداخت و افزود: رمضان ماه خداست و در آن در بهشت و رحمت پروردگار عالمیان باز است.

حجت الاسلام سید نورالله موسوی نیا، مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در ادامه این مراسم ضمن تقدیر از فعالان قرآنی استان در سخنانی به ارائه گزارشی از فعالیت های اداره کل در حوزه علوم قرآنی پرداخت. مهدی لبخنده پور، قاری نوجوان قرآن کریم از شهرستان بوشهر به قرائت آیاتی از کلام الله مجید پرداخت. گروه تواشیح الغدیر شهر بوشهر به اجرای برنامه پرداختند و در بخش دیگری از این برنامه سید عطاءالله حسینی، قاری قرآن کریم از شهر بوشهر به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید پرداخت.

رضا نجفی، مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در ادامه این مراسم ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری این گردهمائی از نخبگان، فعالان، اساتید، حافظان، قاریان و مدیران موسسات برتر قرآنی استان قدردانی کرد.در ادامه این مراسم از فعالان برتر استان، اساتید نمونه و موسسات برتر و همچنین عوامل تهیه، تولید و پخش برنامه قرآنی و معارف صدا و سیمای مرکز بوشهر تجلیل به عمل آمد.

آغاز عملیات اجرایی مدرسه معارف صدرا در کنگان



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کنگان از آغاز عملیات اجرایی مدرسه معارف صدرا در این شهر خبر داد و اضافه کرد: مراحل اجرایی این مدرسه با مشخص شدن پیمانکار مربوط در حال احداث است که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری از این مدرسه و ارائه خدمات اموزشی ان باشیم.

حجت الاسلام رحیم اهرمی در این باره اظهار داشت: با توجه به نقش و توسعه مدارس صدرا در راستای توسعه معارف اسلام ناب محمدی و با رایزنی های مکرر و به همت مسئولین شهرستان و مدیر کل تبلیغات اسلامی استان این اداره توانسته است با توجه به حساسیت منطقه و اهمیت آن مدارس موافقت اداره کل را جلب کند.

به روز رسانی اطلاعات پرونده 177 هیئت مذهبی شهرستان دیر



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیر گفت: پرونده 177 هیئت مذهبی شهرستان دیر در حال بررسی و به روز رسانی اطلاعات است. هدف از این طرح ثبت اطلاعات جدید برای خدمات رسانی بهتر و با کیفیت مطلوب به هیئات مذهبی است و ارائه اخرین تغییرات را از سوی مسئولان هیئات مذهبی به این اداره را برای جمع بندی نهایی خواستاریم.

حجت الاسلام رحیم اهرمی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیر با اعلام این خبر گفت: تمامی هیئات مذهبی شهری و روستایی که از اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیر مجوز فعالیت دریافت کرده اند با بررسی آخرین تغییرات مدیریتی و جمع بندی صورت جلسات موجود در پرونده ثبتی به روز رسانی خواهند شد.

برگزاری 50 دوره قرآنی در نیمه اول سال 91 در شهرستان جم



کارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جم از برگزاری بیش از 50 دوره قرآنی در شش ماهه اول سال جاری در این شهرستان خبر داد و گفت: در نیمه نخست سال جاری به همت مراکز قرآنی شهرستان بیش از 50 دوره قرآنی در سطوح مختلف در سطح شهرستان برگزار شد که برخی از دوره ها تا پایان تابستان ادامه خواهند داشت. امیدواریم با افزایش سهمیه دوره های قرآنی تعداد بیشتری از این کلاس ها تحت حمایت قرار بگیرد.

مهدی رحمانی با اعلام این خبر افزود: از وجود یک موسسه ثبت شده و دو موسسه در حال ثبت و نه خانه قرآن روستایی در شهرستان جم خبر داد و اظهار داشت: تمام مراکز قرآنی شهرستان فعال بوده و برخی تا ده دوره قرآنی برگزار کرده اند که دوره های روخوانی و روانخوانی، حفظ، تجوید، پیش دبستانی و تفسیر در دو بخش خواهران و برادران از جمله این دوره ها محسوب می شوند.

حضور 90 روحانی در همایش مبلغین و مبلغات دشتستان



کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی دشتستان از دعوت بیش از 90 روحانی جهت شرکت در همایش مبلغین و مبلغات دشتستان خبر داد و اضافه کرد: برای شرکت در همایش ویژه مبلغین و مبلغات از تعداد 90 روحانی دعوت شده است.

امرالله حسن پور ادامه داد: مراسم همایش با سخنرانی حجت الاسلام حسن مصلح، امام جمعه برازجان آغاز می شود. هماهنگی با روحانیون و تبادل نظر در بحث انجام برنامه های فرهنگی مذهبی از اهداف همایش خواهد بود. تحلیل گزارش عملکرد روحانیون دشتستان و گزارش اجمالی اعزام روحانیون در مناسبت های مختلف از دیگر برنامه های مراسم همایش است. همایش مبلغین و مبلغات دشتستان در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی دشتستان برگزار می شود.

ثبت نام بیش از 150 نفر در کلاس های حفظ جزء 30 شهرستان جم



کارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جم از ثبت نام بیش از 150 نفر در کلاس های حفظ جزء 30 در این شهرستان خبر داد و با اشاره به برگزاری کلاس ها در ایام تابستان در مراکز قرآنی، اظهار داشت: به نفراتی که بتوانند موفق به حفظ جزء 30 شوند گواهی پایان دوره تعلق خواهد گرفت و جوایزی نیز برای نفرات برتر در نظر گرفته شده است.

مهدی رحمانی با بیان این خبر افزود: با اعلام اتحادیه مراکز قرآنی مبنی بر برگزاری کلاس های حفظ در مراکز قرآنی، ثبت نام از متقاضیان حفظ جزء 30 در مراکز قرآنی انجام شد و بیش از 150 نفر تا کنون در این کلاس ها نام نویسی کرده اند.

مشارکت 95 هیئت مذهبی در برنامه های ماه رمضان دشتستان



کارشناس تشکل های دینی اداره تبلیغات اسلامی دشتستان از مشارکت بیش از 95 هیئت مذهبی این شهرستان در برنامه های فرهنگی ماه رمضان خبر داد و اظهار داشت: افزود: برگزاری کلاس های ختم قرآن، برپایی ایستگاه پاسخ به سئوالات شرعی و همکاری در برنامه های فرهنگی و مذهبی از اولویت های کار هیئات مذهبی در ایام ماه رمضان است.

محمدجواد غلامحسین زاده ادامه داد: 95 هیئت مذهبی یاد شده در دو بخش شهری و حومه پراکنده بوده و در شب های ماه رمضان با روحانیون اعزامی و مستقر همکاری می کنند. برگزاری جلسات ختم قرآن و دعا در شب های ماه رمضان توسط هیئات مذهبی با استقبال مردم روزه دار همراه بوده و مشارکت مردم در برنامه های فرهنگی هیئات مذهبی خوب و قابل قبول است.

ارسال مدارک 10 مداح کنگانی برای صدور کارت مداحی



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کنگان از ارسال مدارک 10 نفر از مداحان این شهرستان برای صدور کارت مداحی خبر داد واظهار داشت: ساماندهی و اصلاح امور مداحان اهل بیت علیهم السلام و پاسداشت این هنر فاخر از آسیب ها از جمله ضرورت هایی است که همه فرهیختگان جامعه اسلامی به ویژه مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشته و دارند. مطمئناً اولین گام برای اصلاح آسیب ها و نظام مند کردن هنر مداحی، سازماندهی مداحان است.

حجت الاسلام رحیم اهرمی اضافه کرد: با توجه به تعاملات رو در رو و تماس های تلفنی و همچنین فراخوان های عمومی و اعلام از طریق تریبون امام جمعه این اداره اقدام به گردآوری مدارک 10 نفر از این مداحان کرده است که با رایزنی هایی که با استان صورت گرفته در آینده ای نزدیک برای این مداحان کارت شناسایی صادر خواهد شد.

آغاز نام نویسی مسابقه نورالهدی 5 در جم



کارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جم از آغاز نام نویسی مسابقه نورالهدی 5 در این شهرستان خبر داد و افزود: امسال هم مانند سال های گذشته مسابقه نورالهدی در سطح کشور برگزار می شود که در شهرستان جم نیز ثبت نام از متقاضیان انجام آغاز شده است. امیدواریم امسال حداقل 250 نفر در شهرستان جم ثبت نام کنند که در مقایسه با سال گذشته رشد 200 درصدی خواهد داشت.

مهدی رحمانی زمان ثبت نام را تا اواخر تابستان اعلام کرد و از برگزاری آزمون در آبان ماه سال جاری به صورت همزمان در سراسر کشور خبر داد و افزود: به منظور افزایش تعداد شرکت کنندگان به مراکز قرآنی ابلاغ شده که هر کدام حداقل 30 نفر ثبت نامی داشته باشند تا آمار شرکت کنندگان افزایش یابد. ثبت نام متقاضیان به صورت اینترنتی است و افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند با تحویل مدارک مورد نیاز در اداره ثبت نام خواهند شد.