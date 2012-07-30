278 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری در ملایر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش صفاری بعدازظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی گفت: برای ایجاد این واحدهای صنعتی، دو هزار و 743 میلیارد و 876 میلیون ریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

صفاری با بیان اینکه این واحدها زمینه ایجاد اشتغال پنج هزارو 601 نفر را فراهم کرده است، ادامه داد: از 278 واحد صنعتی فعال در این شهرستان، 22 واحد با اشتغال دو هزارو 369 نفر و ارزش سرمایه گذاری یک هزارو 900 میلیارد و 645 میلیون ریال، دارای اشتغال بیش از 50 نفر است.

وی افزود: در حال حاضر ملایر با 299 فقره جواز تاسیس دارای اعتبار و سرمایه گذاری 11 هزار و 801 میلیارد و 83 میلیون ریال و پیش بینی اشتغال 10 هزار و 335 نفر، رتبه دوم استان همدان را داراست.

وی اضافه کرد: 24 فقره تاسیس نیز با سرمایه گذاری 223 میلیارد و 42 میلیون ریال، بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که پس از بهره برداری، زمینه اشتغال برای 628 نفر را فراهم می کنند.

وی در ادامه افزود: این شهرستان از نظر تعداد و میزان اشتغال صنعتی 19 درصد از سهم صنعت استان همدان را داراست.

صفاری در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر 51 معدن در شهرستان ملایر با تولید سنگ‌های سیلیس،فلدوسوات، آندلوزیت، ورنا، لاشه آهکی شناسایی شده است.

وی افزود: از تعداد 27 معدن سیلیس استان همدان، 20 معدن آن در شهرستان ملایر فعال است.

وی از تولید واستخراج سالانه 52 هزار تن سنگ سیلیس از معادن شهرستان ملایر خبر داد و گفت: از این معادن، سیلیس درجه یک و دو استخراج و به واحدهای سیلیس کوبی تحویل داده می‌شود.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت ملایر همچنین از بهره برداری 11 واحد صنعتی در سال جاری خبر داد و گفت: سال گذشته 18 واحد صنعتی با ارزش سرمایه گذاری یک هزارو 24 میلیارد و 314 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

صفاری همچنین اشتغال تعهد شده ملایر در بخش صنعت، معدن و تجارت در سال جاری را یک هزارو 820 نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد 355 نفر در واحدهای عمرانی و 128 نفر در واحدهای صنعتی و بازرگانی تاکنون مشغول به فعالیت شده‌اند.

صفاری به وضعیت شهرک صنعتی امام رضا(ع) در شهرجوکار اشاره کرد و گفت: این شهرک در زمینی با مساحت 95 هکتار در حال ساخت است که یک واحد تولید فلوسیلیس با ظرفیت سالانه 12 هزار تن در آن در حال اجرا است و آبان ماه سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: وجود هفت شهرک و ناحیه صنعتی دولتی و خصوصی، نزدیکی به قطب های سرمایه گذاری، وجود راه آهن، تصویب منطقه ویژه اقتصادی، وجود معادن غنی و تاکستان های فراوان از دیگر دلایل میل به سرمایه گذاری در ملایر است.

وی در ادامه ابراز داشت: سال گذشته تعهد اشتغال ملایر در بخش صنعت و معدن، یک هزار و 413 نفر بود که یک هزار و 612 فرصت شغلی جدید در بخش صنعت و معدن شغل ایجاد شد.