تارانتينو خبر بازسازي فيلم "جمعه 13" را تكذيب كرد

" كوئنتين تارانتينو "

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" كارگردان فيلمهاي "داستان عاميانه"،"جكي براون" و"بيل را بكش يك ودو" اعلام كرد كه اين خبردروغ محض است .

"تارانتينو" با اعلام مطلب فوق افزود : " من كاراكترجيسون را دراين مجموعه دوست دارم اما تصميم ندارم كه فيلم جمعه 13 را بازسازي كنم."

اين هنرپيشه درادامه صحبتهايش افزود :" من مذاكراتي را با شركت فيلمسازي نيولاين داشته ام اما محوريت صحبتهاي ما ساخت اين فيلم نبوده است .دوست دارم يك اثرهراسناك را كليد بزنم اما اين اثرفيلم جمعه 13 نخواهد بود."

نسخه اوليه فيلم " جمعه سيزدهم "درسال 1980 به نمايش عمومي درآمد وداستان قاتلي را روايت كرد كه با ماسك قربانيانش را به قتل مي رساند.

