افزایش 28 درصدی درآمدهای گمرک سمنان/ پرونده های قاچاق افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شامانی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان گمرگ استان سمنان با اعلام اینکه حجم درآمدهای گمرک سمنان در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال، 28 درصد افزایش یافته است، افزود: گمرک این استان در چهار ماهه امسال بالغ بر 32 میلیارد و 909 میلیون ریال درآمد داشته است.

شامانی اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون، میزان ارزش صادرات در بخش امانات پستی گمرک استان سمنان، بیش از 34 میلیون ریال بوده است.

وی درباره محتوای بسته ها گفت: محتوای بسته ها اغلب ادویه، لوازم آرایشی، خشکبار، کتاب، عینک، سی دی، البسه، کیف، کفش و اسباب بازی بوده است.

مدیرکل گمرک استان سمنان ادامه داد: در همین مدت، 63 بسته پستی به وزن 257 کیلوگرم به کشورهای انگلستان، اتریش، آمریکا، هندوستان، افغانستان، ایتالیا، استرالیا، فرانسه، تایلند و نروژ صادرشده است.

شامانی همچنین عنوان کرد: 194 بسته به وزن بیش از 596 و ارزش بالغ بر 140 میلیون ریال نیز وارد گمرک این استان شده است.

پرونده های قاچاق کالا 35 درصد افزایش یافت

مدیرکل گمرک استان سمنان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر افزایش و یا کاهش قاچاق کالا در سال 91 گفت: از ابتدای سال تاکنون، تعداد پرونده های قاچاق، 35 درصد افزایش نشان می دهد اما از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل، 30 درصد کاهش یافته است.

به گفته شامانی، در این مدت 27 فقره پرونده قاچاق کالا به ارزش بیش از یک میلیارد و 656 میلیون ریال در گمرک سمنان تشکیل شده است.