نقش پایگاه های بسیج ادارات صیانت از حریم ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شرفی عصر دوشنبه در مراسم اعطای احکام اعضای شورای پایگاه دارالارشاد ارشاد اسلامی استان اضافه کرد: علاوه بر پاسداری از ولایت و فقیه، وظیفه و رسالت بسیج صیانت از همه ارزشهای انقلاب اسلامی است.

وی افزود: ما وظیفه داریم تا از آرمانهای حضرت امام (ره) و شهدای دفاع کرده و به عنوان سربازی فداکار همیشه گوش به فرمان ولی فقیه باشیم.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان بسیج را نهاد برخاسته از متن مردم دانست و برضرورت حضور جدی این نهاد در مجامع و محافل مختلف فرهنگی و هنری استان اردبیل تاکید کرد.

شرفی با بیان اینکه بسیج مولود نظام جمهوری اسلامی است، یادآورشد: امروز دفاع از ارزشهای انقلاب باید در جبهه های مختلف تبلور داشته باشد بنابراین بسیج باید در عرصه های هنر و فرهنگ نیز ورود پیدا کند.

رییس سازمان بسیج کارمندان سپاه حضرت عباس (ع) اردبیل نیز در این مراسم تقویت و ارتقای دانش و شناخت بسیجیان را ضرورت برشمرد و تصریح کرد: در راستای افزایش انگیزه بسیجیان در فعالیتهای بسیج، حلقه های تربیتی خاص صالحین با هدف بصیرت افزایی شکل گرفته است.

سرهنگ میرزا علی برمکی بسیجی را فردی مومن، ولایت مدار و مدافع نظام جمهوری اسلامی و ارزشهای دینی خواند و متذکر شد: بسیج فداکارانه در همه میدانها و عرصه های مورد نیاز کشور حضوری فعال داشته و دارد.

وی نقش پایگاه مقاومت دارالارشاد ارشاد اسلامی استان را نقشی خطیر و سنگین عنوان کرد و افزود: باید در همه برنامه های فاخر و ارزشی که اجرا می شود، بسیج حضوری جدی داشته باشد.