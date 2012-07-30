دخالت سه کشور در انفجار تروریستی دفتر امنیت ملی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری النخیل گزارش داد: کارشناسان روسی که در روند تحقیقات انفجار دفتر امنیت ملی سوریه که چند مقام سوری از جمله وزیر دفاع طی آن کشته شدند، مشارکت دارند آثاری از دخالت آشکار اطلاعات اردن، عربستان و ترکیه در این انفجار فاش کرد.

منابع غیر سوری در دمشق اعلام کردند: پس از تحقیقات از منشی هشام الاختیار اطلاعات خوبی به دست آمده است که در تعیین هویت کشور یا کشورهای شرکت کننده در این عملیات موثر است.

این منابع بیان کردند: کارشناسان روسی دستگاههای پیشرفته ای به همراه خود دارند که امکان تعیین مسافت میان دفتر امنیت ملی سوریه که در آن انفجار رخ داده است با مکانی که به وسیله ریموت دفتر را منفجر کرده اند، فراهم می آورد.

این منابع احتمال دخالت اطلاعات اردن یا حداقل سرپرستی عملیات از سوی آنها را بعید ندانسته اند و آنها احتمالا این کار را به نمایندگی از آمریکایی ها، قطری ها، سعودی ها و ترکها در مقابل دریافت مبالغ مالی هنگفت انجام داده اند.

منابع فوق اعلام کردند : بر اساس این تحقیقات مکانی که دستور انفجار داده شده است در 500 کیلومتری ساختمان امنیت ملی سوریه بوده است و عملیات غربال نهایی سه منطقه را مشخص کرده است که منزل سفیر آمریکا، سفارت ترکیه و سفارت عربستان از جمله آنهاست که سفارت عربستان با توجه به انبوه ساختمانهایی که حدفاصل آن با ساختمان وجود دارد و ضعیف بودن سیگنال دستگاهها محتمل به نظر نمی رسد و امکان انفجار از داخل منزل سفیر آمریکا و سفارت ترکیه به علت موقعیت مناسب جغرافیایی آنها محتمل تر است.

در همین راستا منبع آگاه اردنی فاش کرد: اطلاعات اردن ده گذرنامه و کارت شناسایی مربوط به اردنی ها فوت شده را در اختیار تروریستها قرار داده است و در این زمینه از اسرائیلی ها تقلید کرده است، زیرا آنها از گذرنامه کشورهای دیگر استفاده کرده اند با این تفاوت که اردنی ها از مدارک اشخاص فوت شده استفاده کرده اند.