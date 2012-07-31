پیگیری برای مجوز استخدامهای جدید در ورزش و جوانان فارس

فروغ کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: براساس چارت جدیدسازمان وزارت ورزش وجوانان تعدادپست ها افزایش یافته وبیشتر نیازها مربوط به بخش جوانان است زیراکه بعد از این باید درتمامی ادارات ورزش وجوانان شهرستانهای استان کارشناس جوانان برای پاسخگویی به خواسته های این قشر وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: در سال جاری مجوزهای لازم برای استخدام 39 نفر از کارکنان اداره ورزش وجوانان فارس صادر شد و با برگزاری آزمون استخدامی خرداد ماه سال جاری نیز 18 نفر برای حضور در پستهای ورزشی به این اداره ملحق می شوند.

تخصیص نیمی از اعتبارات سفرهای استانی

سرپرست توسعه منابع و سرمایه انسانی اداره ورزش وجوانان فارس در خصوص اعتبارات تخصیص یافته برای اجرایی کردن مصوبات سفرهای رهبری و ریاست جمهوری نیز بیان داشت: براساس پیگیریهای مدیر کل وقت و وزارت ورزش و جوانان اعتبار ابلاغی فارس برای این مصوبات 17 میلیارد تومان بود اما مبلغ واریز شده در اسفند ماه به حساب این اداره 50 درصد میزان مبلغ اصلی بود.

کمالی تاکید کرد: هم اکنون در استان فارس با استفاده از این مبلغ هشت و نیم میلیارد تومانی تمام پروژه های ورزشی مربوط به مصوبات سفر رهبری و ریاست جمهوری در حال پیگیری و اجرا هستند.

هیئتهای ورزشی به دنبال تعامل با بخش خصوصی باشند

وی عنوان کرد: اداره ورزش وجوانان فارس فقط بخش کوچکی از نیازهای هیئتهای ورزشی را می تواند تامین کند و هیئتها برای تامین اعتبارات مورد نیاز خود باید تعاملات لازم را با بخش خصوصی ایجاد کند وبدنبال جذب اسپانسر باشند.