880 هکتار کلزا طی سالجاری در زنجان کشت شد

محمدرضا نهاوندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید 54 نوع محصول کشاورزی در شهرستان زنجان افزود: در این راستا 103 هزار تن محصولات باغی، 64 هزار تن محصولات دامی و 400 هزار تن محصولات زراعی در شهرستان زنجان تولید می شود.

وی ادامه داد: 25 درصد محصولات کشاورزی استان در شهرستان زنجان تولید می شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: برنج اولین تولید شهرستان زنجان است که هزار و 800 هکتار برنج در شهرستان زنجان وجود دارد.

نهاوندی پور تاکید کرد: شهرستان زنجان در تولید سیب با 64 هزار تن مقام اول را در استان دارد.

وی افزود: شهرستان زنجان در تولید پیاز، کلزا و شیر و گوشت مقام اول را در استان دارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان در ادامه یادآور شد: در سالجاری لوله گذاری 16 کیلومتر در شهرستان زنجان و مرمت و احیاء 9 رشته قنات در دستور کار است.

نهاوندی پور گفت: در شهرستان زنجان 13 شرکت خدمات رسان کشاورزی فعالیت می کند.