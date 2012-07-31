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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۳۴

نهاوندی پور:

880 هکتار کلزا طی سالجاری در زنجان کشت شد

880 هکتار کلزا طی سالجاری در زنجان کشت شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان از کشت 880 هکتار کلزا در سالجاری در شهرستان زنجان خبر داد و گفت: امسال کشت کلزا 4 برابر افزایش داشته است.

محمدرضا نهاوندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید 54 نوع محصول کشاورزی در شهرستان زنجان  افزود: در این راستا 103 هزار تن محصولات باغی، 64 هزار تن محصولات دامی و 400 هزار تن محصولات زراعی در شهرستان زنجان تولید می شود.

وی ادامه داد: 25 درصد محصولات کشاورزی استان در شهرستان زنجان تولید می شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: برنج اولین تولید شهرستان زنجان است که هزار و 800 هکتار برنج در شهرستان زنجان وجود دارد.

نهاوندی پور تاکید کرد: شهرستان زنجان در تولید سیب با 64 هزار تن مقام اول را در استان دارد.

وی افزود: شهرستان زنجان در تولید پیاز، کلزا و شیر و گوشت مقام اول را در استان دارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان در ادامه یادآور شد: در سالجاری لوله گذاری 16 کیلومتر در شهرستان زنجان و مرمت و احیاء 9 رشته قنات در دستور کار است.

نهاوندی پور گفت: در شهرستان زنجان 13 شرکت خدمات رسان کشاورزی فعالیت می کند.

کد مطلب 1662083

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