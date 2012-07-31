به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به دیدار تیمش مقابل راه آهن اظهار داشت: راه آهن در بازیهای اخیر خود خیلی خوب عمل کرده و شروع خوبی داشته بنابراین باید بگویم در این بازی کار سختی در پیش داریم داریم اما در هر حال تیم من انگیزه بالایی دارد و به دنبال کسب 3 امتیاز این بازی است.
وی در مورد ترکیب سپاهان در بازی با راهآهن تصریح کرد: اگرچه محمد غلامی و نویدکیا به تمرینات تیم بازگشتهاند اما در بازی با راهآهنما با همان تیمی که در ۲ بازی گذشته به میدان رفتیم، وارد زمین میشویم.
قول قهرمانی نمیدهم
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به سئوالی پیرامون اینکه آیا امسال قول قهرمانی میدهید یا خیر، تصریح کرد: من مانند سال گذشته قول قهرمانی نمیدهم و همانطور که بارها گفتهام یکی از شانسهای اصلی قهرمانی در کنار استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی هستیم.
وی در مورد اروین بولکو، هافبک جدید تیم فوتبال سپاهان و شرایط این بازیکن تصریح کرد: بازی کردن او در لیگ برتر ارتباط مستقیم به شرایط برونو سزار دارد و تکلیف سزار با سپاهان هنوز مشخص نشده اما مطمئنا او میتواند در بازیهای آسیایی ما به میدان برود.
کرانچار ادامه داد: سپاهان در حال حاضر شکار است و پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی نقش شکارچی را بر عهده دارند اما اگر ما امتیاز بازیهای خود را به دست آوریم، این تیمها به ما نمیرسند.
وی پیرامون شایعاتی که در مورد مذاکرات سپاهان با فرهاد مجیدی شنیده میشود اضافه کرد: مجیدی بازیکن بزرگی است که اسم و کیفیت بزرگی دارد اما او اعلام کرده که میخواهد فقط برای استقلال بازی کند و ما نیز نمیخواستیم او را جذب کنیم.
سرمربی سپاهان گفت: ما هیچگاه مذاکرات جدی به طوری که ۲ طرف پشت میز بنشینند و با هم صحبت کنند نداشتیم و این شایعات صحت ندارد.
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