به گزارش خبرنگارمهر، شامگاه دوشنبه مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بزرگ قرآن وعترت در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز با حضورنماینده ولی فقیه عضو خبرگان رهبری و امام جمعه کرج،استاندارالبرز، عضور شورای شهر کرج، مدیرکل فرهنگ و ارشاد البرز ، مدیرکل اوقاف، مدیرکل تبلیغات اسلامی، مدیرکل کتابخانه ها، رئیس ستاد اقامه نماز استان، مدیرکل آموزش و پرورش، فرماندار هشتگرد، اعضای شورای فرهنگ عمومی و جمع قابل توجهی از مسئولان دستگاه های فرهنگی استان برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان البرز در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از بخش های مختلف دومین جشنواره قرآن و عترت و مقایسه آن با سال گذشته دراستان گفت: نمایشگاه قرآن و عترت درسال جاری با 11 بخش و 5 عنوان جدید پر بارتر از گذشته خواهد بود.

مجتبی ابراهیمی در تشریح بخش های مختلف این جشنواره افزود: بخش عفاف و حجاب، عرضه محصولات مد و لباس، عکس ، تاریخچه و....، نشر مکتوب و الکترونیک ، عرضه بیش از دوهزار نرم افزار با عنوان عترت، حکمت در حوزه های مختلف تفسیر، قصه های قرآنی ، هنری، اختصاص 11 غرفه از آثار هنرهای تجسمی، حجمی، سفال و... ، بخش عترت در سه بخش سفیران هدایت، عترت، هنر تعزیه با بهره گیری از هنر نمایش آیینی تعزیه که قطب آن دراین استان وجود دارد، بخش نجوم در قرآن با حضور کارشناسان ، تئاترخیابانی هر شب یک تئاتر خیابانی به مدت نیم ساعت با موضوعات قرآنی ، بخش کودک با 19 غرفه ، کتب قرآنی و...، به نمایش گذاشتن آثار فاخر قرآنی (بزرگترین قرآن کتابت شده در استان)، سیستم جدید اطلاع رسانی قرآنی و... از بخش های مختلف این جشنواره خواهد بود.

پتانسیل البرز در قرارگیری بر جایگاه دوم نمایشگاه بین المللی

وی دربخش دیگری با اشاره به پتانسیل های وافر درحوزه قرآن و علوم قرآنی نیز گفت: وجود قاریان، علما، حوزه های موسسات فردانشگاه ها و... شرایط ویژه ای را در استان البرز ایجاد کرده است که می تواند این استان را در ردیف دوم برگزاری نمایشگاه های بین المللی قرار دهد.

وی حضور استاندارالبرز و اعضای شورای فرهنگ عمومی را نیز نشان از اهمیت ویژه به قرآن ذکر کرد و افزود: قطع به یقین تمام بضاعت قرآنی استان البرز دراین نمایشگاه عرضه نشده است و امید می رود در جشنواره های بعدی پربارتراز این باشیم.

در پایان این مراسم، دومین نمایشگاه قرآن و عترت استان البرز توسط مسئولان استان افتتاح شد و از دهم ماه رمضان به مدت 10 شب پیاپی غرفه های گوناگون این جشنواره بر روی علاقمندان از ساعت 19 تا 24 باز خواهد بود.

دومین نمایشگاه قرآن و عترت در محوطه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز واقع در خیابان مطهری دایر است.

ابراهیمی ادامه با گلایه از عدم همکاری برخی از دستگاه ها در تبلیغات برگزاری این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: همزمان با شب وفات حضرت خدیجه (ص) مراسمی رسمی دراستان با موسیقی های آنچنانی برگزار می شود درحالی که برای تبلیغ نمایشگاه قرآن و عترت همکاری صورت نمی گیرد.

وی افزود: هرگونه خدمت به فرهنگ و هنر اگر پیوست قرآنی نداشته باشد به ضررخواهد بود.