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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۰۰

کازرونی؛

قرآن اقیانوسی که از آن مروارید استخراج می‌شود

قرآن اقیانوسی که از آن مروارید استخراج می‌شود

کرج – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرج ضمن اشاره به ویژگی های قرآن و دامنه گسترده آن درحوزه های گوناگون گفت: قرآن اقیانوسی بیکران است که هرکس دل به ساحل آن بزند مرواریدهای گرانبهایی را استخراج خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام محسن کازرونی در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بزرگ قرآن و عترت در استان البرز ضمن اشاره به اعجاز قرآن گفت: قرآن سند مسلمانان است و هرچه زمان می گذرد ظرایف بیشتری از آن باید کشف شود.

وی دربخش دیگری تاثیر کلام را محور صحبت های خود قرار داد و با تعمیم آن به قرآن افزود: کلام آیینه وجودی یک متکلم است و درون را به برون می تراود، قرآن نیز کلام خداوند و آیینه خداشناسی است وعظمت و جلال خداوند را می توان از منظر قرآن دید.
 
کازرونی در ادامه با اشاره به ویژگی های قرآن عنوان کرد: قرآن معجزه پیامبر خدا واستثنایی است که مشابه آن در هیچ کجا یافت نخواهد شد.
 
وی افزود: قرآن اعجاز و سند حقانیت پیامبر است.
 
امام جمعه کرج ادامه ویژگی های قرآن گفت: قرآن سند مسلمانی ما، از اسناد متقن و امتیازات ما محسوب می شود.
کازرونی افزود: قرآن نسخه جامع و منحصر به فردی است که در جوامع بشری را می سازد و بهتر از این سند نیز در دنیا وجود ندارد.
 
وی ضمن مقایسه قرآن با سایرکتاب های آسمانی درادیان مختلف عنوان کرد: کتاب انجیل با تمام چشم پوشی از کاستی ها در مقایسه با قرآن همانند صحیفه سجادیه ما است و حال آنکه کتاب قرآن جنبه های گسترده ای را در بر دارد و برای اصلاح بشریت ، اخلاق ، روابط انسانی ، مسائل خانوادگی و.. کاربرد دارد.
 
نماینده ولی فقیه در ادامه گفت: دامنه گسترده قرآن خطوط سیاست خارجی را هم با ارائه مصداق های عینی در یک سطر درمی نوردد و مشخص می کند، بنابراین قطع به یقین باید گفت عمق و گستره قرآن تا حدی است که درتمامی وادی ها سیر دارد وبرای هرمسئله ای نسخه ای ارائه می دهد.
 
کازرونی عنوان کرد: برای ورود به عمق قرآن البته نیازمند مفسران هستیم.
 
وی قرآن را به اقیانوسی تشبیه کرد و گفت: هرکس در هر دفعه به این ساحل بزند درهایی ارزشمند استخراج خواهد کرد.
امام جمعه کرج قرآن را تاثیرگذارترین کتاب روی انسانها دانست و افزود: تاثیر قرآن بر باطن آدمی قابل قیاس با هیچ چیز دیگر نیست.
 
وی برگزاری نمایشگاه های قرآنی را فراهم ساز رغبت و آشنایی و انس با قرآن ذکر کرد و گفت: این نمایشگاه ها مرکزانس و الفت با قرآن خواهد بود و در خلوت تاثیرات خود را بر روی افراد خواهد داشت.
 
کد مطلب 1662094

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