به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام محسن کازرونی در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بزرگ قرآن و عترت در استان البرز ضمن اشاره به اعجاز قرآن گفت: قرآن سند مسلمانان است و هرچه زمان می گذرد ظرایف بیشتری از آن باید کشف شود.

وی دربخش دیگری تاثیر کلام را محور صحبت های خود قرار داد و با تعمیم آن به قرآن افزود: کلام آیینه وجودی یک متکلم است و درون را به برون می تراود، قرآن نیز کلام خداوند و آیینه خداشناسی است وعظمت و جلال خداوند را می توان از منظر قرآن دید.



کازرونی در ادامه با اشاره به ویژگی های قرآن عنوان کرد: قرآن معجزه پیامبر خدا واستثنایی است که مشابه آن در هیچ کجا یافت نخواهد شد.



وی افزود: قرآن اعجاز و سند حقانیت پیامبر است.



امام جمعه کرج ادامه ویژگی های قرآن گفت: قرآن سند مسلمانی ما، از اسناد متقن و امتیازات ما محسوب می شود.

کازرونی افزود: قرآن نسخه جامع و منحصر به فردی است که در جوامع بشری را می سازد و بهتر از این سند نیز در دنیا وجود ندارد.



وی ضمن مقایسه قرآن با سایرکتاب های آسمانی درادیان مختلف عنوان کرد: کتاب انجیل با تمام چشم پوشی از کاستی ها در مقایسه با قرآن همانند صحیفه سجادیه ما است و حال آنکه کتاب قرآن جنبه های گسترده ای را در بر دارد و برای اصلاح بشریت ، اخلاق ، روابط انسانی ، مسائل خانوادگی و.. کاربرد دارد.



نماینده ولی فقیه در ادامه گفت: دامنه گسترده قرآن خطوط سیاست خارجی را هم با ارائه مصداق های عینی در یک سطر درمی نوردد و مشخص می کند، بنابراین قطع به یقین باید گفت عمق و گستره قرآن تا حدی است که درتمامی وادی ها سیر دارد وبرای هرمسئله ای نسخه ای ارائه می دهد.



کازرونی عنوان کرد: برای ورود به عمق قرآن البته نیازمند مفسران هستیم.



وی قرآن را به اقیانوسی تشبیه کرد و گفت: هرکس در هر دفعه به این ساحل بزند درهایی ارزشمند استخراج خواهد کرد.

امام جمعه کرج قرآن را تاثیرگذارترین کتاب روی انسانها دانست و افزود: تاثیر قرآن بر باطن آدمی قابل قیاس با هیچ چیز دیگر نیست.



وی برگزاری نمایشگاه های قرآنی را فراهم ساز رغبت و آشنایی و انس با قرآن ذکر کرد و گفت: این نمایشگاه ها مرکزانس و الفت با قرآن خواهد بود و در خلوت تاثیرات خود را بر روی افراد خواهد داشت.

