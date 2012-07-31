توسعه طرح های تجاری سازی در گرو راه اندازی صندوق نوآوری

دکتر نسرین سلطانخواه در حاشیه نشست طرح نشست طرحهای کلان دام و طیور و کشاورزی در پاسخ به خبرنگار مهر در با اشاره به جلسه دیدار پژوهشگران با مقام معظم رهبری، افزود: فرمایشات رهبری ما را مصمم کرد تا بتوانیم در مسیر توسعه شرکتهای دانش بنیان گام برداریم.



معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه تجاری سازی طرحهای تحقیقاتی، اظهار داشت: تجاری سازی طرحهای تحقیقاتی را در دستور کار قرار داریم و در صورتی که صندوق نوآوری و شکوفایی راه اندازی شود این امر توسعه می یابد.



وی حمایت از صندوقهای سرمایه گذاری را از برنامه های این معاونت در زمینه حمایت از طرحهای تحقیقاتی شرکتهای دانش بنیان نام برد و خاطرنشان کرد: این صندوق می تواند در امر مشارکت در سرمایه ریسک پذیر موثر باشد.



سلطانخواه همچنین در خصوص اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی یادآور شد: در حال حاضر هیات امنای این صندوق مشخص شد و امیدواریم با حکم رئیس جمهوری هیات عامل این صندوق معرفی شود.