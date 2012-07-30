نخستین پیروزی بوکس ایران رقم خورد/ روزبهانی گام اول را محکم برداشت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، دومین نماینده بوکس ایران در بازیهای المیک از ساعت 22 روز دوشنبه به وقت لندن در سالن مشتزنی مجموعه ورزشی اکسل به مصاف " وارلا مونروی وارلا" از کلمبیا رفت.

در این مبارزه که در وزن 81 کیلیوگرم برگزار شد احسان روزبهانی راند اول را با احتیاط آغاز کرد و بیشتر به فکر امتیاز ندادن به حریف بود اما در نهایت 2 بر 3 نتیجه را به حریف واگذار کرد.

در راند دوم عملکرد نماینده بوکس ایران بهتر بود و در پایان موفق شد با نتیجه 8 بر 8 رینگ را ترک کند. در راند سوم شرایط برای روزبهانی بهتر شد و عملکرد بهتری داشت و در نهایت موفق شد با نتیجه 12 بر 10 در مجموع حریف خود را شکست دهد.

ناطق نوری ، برخی مسئولان فدراسیون بوکس، لطفعلی پورکاظمی رئیس فدراسیون پزشکی - ورزشی و برخی همراهان کاروان ورزش ایران از جمله تماشاگران ویژه این مبارزه بودند. قبل از این امین قاسمی پور در نخستین دیدار خود برابر حریفی از ونزوئلا شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.