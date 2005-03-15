اولين اجراي اينترنتي تئاتر در ايران راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار تئاتر"مهر"، آروند دشت آراي سرپرست گروه تئاتر "ويرگول" درجمع خبرنگاران گفت: پس از اخذ مجوز از مركز هنرهاي نمايشي ، از ايام عيد اين وب پر فورمنس كار خود را آغاز مي كند و علاقمندان مي تواند در ساعتهاي 16 يا 17 از طريق اينترنت به تماشاي اجراهايي زنده نمايشهايي از گروه ما كه به احتمال فراوان در گالري طراحان آزاد اجرا مي شوند ، بنشينند.

وي افزود: علاوه بر گروه تئاتر ويرگول دو گروه نمايشي ديگر ، گروه تئاتر بازي به سرپرستي آتيلا پسياني و گروه تئاتر تينوش نظم جو نيز در ساعتهاي ديگر به اجرا ي نمايشهاي اينترنتي خود مي پردازند.

دشت آراي با اشاره به اين كه اين شيوه در ايران كاملا روشي جديد است، درباره تفاوت اجراي اينترنتي با اجراي صحنه اي تئاتر متذكر شد: اين اجراها به صورت كوتاه و اپيزوديك است ، همچنين گرافيك تصويري و هنر مديا درآن بسيار مهم است.

وي ادامه داد: تماشاگران علاقمند بدون صرف هيچ هزينه اي در ابتدا مي توانند تنها با عضويت در سايت" ياهو " از طريق ايمل خود از اجراهاي اين وب پر فورمنس ديدن كنند وسپس با طراحي نرم افزار آن بزودي از طريق سايت ويرگول به تماشاي اين اجراها بپردازند.

سرپرست گروه ويرگول هدف گروه را از انجام چنين ايده اي تمركز زدايي از تئاتر شهر و جلو رفتن با پيشرفت جهاني تئاتر ايران دانست.