مظاهری: تا روی رینگ نروم هیچ چیز مشخص نیست/ شاید روز من نباشد!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، علی مظاهری که پرچمدار کاروان ایران در سی امین دوره بازیهای المپیک بود بامداد سه شنبه در محل سالن اکسل به خبرنگاران گفت: شرایط بسیار خوبی دارم و برای حضور بر روی رینگ در اولین مبارزه کاملا آماده هستم.

وی با بیان اینکه هیچ بهانه ای برای ناکامی احتمالی در مبارزات المپیک ندارد افزود: درد کمری که داشتم کاملا برطرف شده و از هر نظر برای مبارزه آماده هستم. با این حال هیچ چیز تا زمانی که روی رینگ نروم. شاید آن مبارزه روز من نباشد و با یک مشت همه چیز بهم بریزد. شاید هم اتفاقی افتاد که توانستم عملکرد خوبی داشته باشم.

مظاهری خاطرنشان کرد: در روش جدید برگزاری بازیهای المپیک، هر بوکسور باید با یکی از قهرمانان جهان در مراحل مقدماتی بازی کند و همین کار را برای رسیدن به مدال سخت می کند. با این حال تمام تلاشم را خواهم کرد که در اولین مبارزه بتوانم به پیروزی برسم و راهی مراحل بالاتر شوم.

وی با بیان اینکه حریف کوبایی از شرایط مطلوبی برخوردار است گفت: من برای حضور در این مسابقات کاملا اماده هستم و با تمام وجود به میدان خواهم رفت. شرایط ایده ال دارم و امیدوارم بتوانم در نخستین بازی به پیروزی برسم.

علی مظاهری دراولین مبارزه اش در سی امین دوره بازیهای المپیک روز چهارشنبه در ورزشگاه اکسل به مصاف حریفی از کوبا خواهد رفت.