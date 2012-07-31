پنج تصفیه خانه با مشارکت چینیها در خوزستان ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی صنیعی نژاد اظهار کرد: مناقصه بین المللی این پروژه ها در سال 1389 برگزار و سرمایه گذار چینی با مشارکت شرکتهای داخلی، برنده این مناقصه شناخته و مقدمات کار فراهم شد.

وی با اشاره به اخذ مجوز شورای اقتصاد و تعیین بانک عامل، اظهار امیدواری کرد: در نیمه دوم سال جاری عملیات اجرایی این تصفیه خانه ها با اعتباری در حدود 56 میلیون یورو در شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، بندرامام و بندر ماهشهر انجام پذیرد.



صنیعی‌نژاد افزود: 85 درصد هزینه این پروژه از منابع ارزی و 15 درصد دیگر نیز به صورت ریالی تامین می شود.



وی بیان کرد: به منظور حفاظت از منابع آبی، رعایت شاخصهای زیست محیطی و دفع بهداشتی فاضلاب، عملیات اجرایی طرح تصفیه خانه های فاضلاب در دستور کار شرکت آبفا قرار گرفت و به مناقصه بین المللی گذاشته شد و با وجود تحریمهای بین المللی، مناقصه بزرگ 10 شهر خوزستان در دو مرحله تنظیم شده است.



سرپرست شرکت آبفای استان خوزستان تصریح کرد: هیئت وزیران مجوز احداث 10 تصفیه خانه فاضلاب را با استفاده از فاینانس داخلی و خارجی صادر کرده است که از این تعداد پنج تصفیه خانه فاضلاب به مناقصه بین المللی رفته و مناقصه پنج تصفیه خانه شهرهای شوش، اندیمشک، بهبهان، بستان و ایذه نیز در آینده‌ای نزدیک به صورت بین المللی آغاز می شود.



وی با اشاره به اینکه استفاده از سرمایه گذاری شرکتها و موسسات معتبر برای احداث تصفیه خانه های فاضلاب تعدادی دیگر از شهر‌ها، در حال پیگیری است، عنوان کرد: اجرای پروژه های فاضلاب با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فاینانس یکی از اقدامات جدید و موثر شرکت آبفا در استان است که ضریب نفوذ فاضلاب خانگی و شاخصهای بهداشتی را به میزان قابل توجهی در استان افزایش خواهد داد.