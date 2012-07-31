حجت الاسلام مهدی توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طبق سالهای گذشته یک سری برنامه به صورت دائم مانند ترتیل خوانی، جزء خوانی در حدود 30 امامزاده و بقعه های متبرکه شهرستان همچون ری بی بی شهربانو ، امامزاده عبدالله، شیخ صدوق، امامزاده ابوالحسن و .... را هر روز داریم و امسال نیز با رادیو معارف هماهنگ شده که در این برنامه ها حضور داشته باشند.

پخش مستقیم جزء خوانی و اذان امامزاده های شهرری از رادیو معارف

وی افزود: در ماه مبارک رمضان، رادیو معارف در امامزاده عبدالله و امامزاده های دیگر مستقر شده و هر روز جزء خوانی ها را پخش می کند و هنگام اذان مغرب نیز به صورت زنده، اذان یکی از قاریان شهرستان ری را که جزو قاریان مسابقات بین المللی هستند، به صورت زنده پخش می شود.

معاون فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری با اشاره به برنامه های شبهای قدر گفت: برنامه هایی ویژه شبهای قدر، در تمامی امامزاده ها برگزار می شود که همراه با سخنرانی و ذکر مصائب امیرالمؤمنین(ع) بوده و در پایان نیز عزاداران اطعام می شوند.

همزمان با ماه مبارک رمضان "در محضر نور" کلید خورد

وی تصریح کرد: برنامه ویژه ای که امسال کلید خورد و همزمان با ماه مبارک رمضان عملی شد، برنامه طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم با عنوان "در محضر نور" در امامزاده ها و بقاع متبرکه است که در کل کشور این برنامه اجرا شده و سهم شهرری سه هزار نفر است.

حجت الاسلام توسلی ادامه داد: ما ثبت نام ها را شروع کرده ایم و به زودی کلاس ها در سه رده سنی ویژه خواهران و برادران برای حفظ قرآن کریم در امامزاده ها برگزار می شود.

وی با اشاره به رده بندی گروه های سنی در این طرح بیان کرد: گروه سنی7 تا 12 سال جزء 30 قرآن کریم، 13 تا 18 سال جزء یک و 30 قرآن و 19 سال به بالا جزء یک، دو و 30 کتاب آسمانی را حفظ می کنند و پس از اتمام دوره، یکسری جوایز مانند سفر مکه و کربلا پس از برگزاری آزمون به نفرات برتر اهدا می شود.

حدود 300 نفر در طرح تربیت حافظان قرآنی ثبت نام کرده اند

معاون فرهنگی اداره اوقاف شهرستان ری گفت: هم اکنون حدود 300 نفر در طرح تربیت حافظان قرآنی ثبت نام کرده و اسامی آن ها وارد سامانه شده که تا پایان این هفته باید سه هزار نفر باشند و استقبال نیز تا کنون خوب بوده و افراد با مراجعه به امامزاده ها یا وبسایت اداره اوقاف و امور خیریه شهرری فرم ثبت نام را تکمیل کرده و به نزدیکترین امامزاده محل سکونت خود معرفی می شوند.

وی افزود: جلساتی با دارالقرآن شهرستان ری و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان برگزار کرده و اعلام کردیم که آنها نیز می توانند در این طرح شرکت کنند تا تمام مساجد و پایگاه های بسیج نیز در این طرح شرکت و تفاهم نامه را امضا کنند و مکان برگزاری طرح و ثبت نام برعهده آنها باشد و ما جوایز و استادها را در اختیارشان قرار دهیم تا با این کار، از موازی کاری در سطح شهرستان ری پرهیز شود.

اجرای طرح در ادارات دیگر با کیفیت متفاوت

معاون فرهنگی اداره اوقاف شهرستان ری با اشاره به اجرای این طرح در ادارات دیگر تأکید کرد: این طرح در ادارات دیگر با کیفیت متفاوت اجرا می شود و ما تصمیم گرفتیم که از ادارات دعوت به همکاری کرده و تمامی امکانات را تقبل کنیم تا همه با هم این طرح را اجرا کنیم.

وی افزود: اداره اوقاف به دنبال آن است تا با اجرای این طرح، قرآن را به منازل مردم ببرد تا انس و الفت میان مردم و قرآن برقرار شود و طی پنج سال تا سال 95 یک میلیون حافظ قرآن کریم در کشور تربیت شود که دیدگاه سازمان اوقاف و مقام معظم رهبری نیز رسیدن تعداد حافظان کشور به 10 تا 15 میلیون نفر است.

"خیمه های معرفت" پاسخگوی سئوالات مراجعان

حجت الاسلام توسلی به برگزاری دیگر برنامه ها طی برگزاری این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: برنامه دیگری در ماه مبارک رمضان برگزار می شود که اقامه نماز جماعت و مشاوره در دو امامزاده عبدالله و بقعه مبارکه شیخ صدوق(ره) با عنوان "خیمه های معرفت" است.

وی ادامه داد: برگزاری ایستگاه های مشاوره دینی و اوقافی برای بزرگسالان، ایستگاه " قرآن بخوانید، جایزه بگیرید" و "نقاشی" ویژه کودکان، نمایشگاه کتاب و آثار مذهبی و دوره های روخوانی، ترتیل خوانی، تجوید و مشاوره و آموزش مهارتهای زندگی از دیگر برنامه های امامزاده ها و بقاع متبرکه شهرستان ری است.

برگزاری 3 محفل انس با قرآن در ایام ماه رمضان

معاون فرهنگی اداره اوقاف شهرستان ری افزود: همزمان با ماه رمضان، محافل انس با قرآن کریم در امامزاده های شهرستان ری برگزار می شود و سپاه پاسداران و برخی از مساجد و ادارات نیز محفل انس با قرآن را برگزار می کنند و قاریان را از ما می گیرند و هرآنچه که برای برگزاری برنامه نیاز داشته باشند را در اختیارشان قرار می دهیم که از نظر کمی و کیفی ارتقا پیدا کنند.

وی بیان کرد: سال گذشته یک محفل انس با قرآن با حضور قاری مصری داشتیم اما امسال 3 محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان مصری داریم که شب اول آن در امامزاده عبدالله، شب دوم در امامزاده بی بی زبیده و سومین شب آن 25 ماه رمضان ویژه حافظان و قاریان دانش آموز برگزار می شود.

جمعیت در هر امامزاده به دو هزار نفر رسیده است

حجت الاسلام توسلی با اشاره به اینکه امسال در دو امامزاده بحث "خیمه معرفت" را داریم، گفت: رشد مراجعه کنندگان نسبت به سال گذشته بیشتر شده و جمعیت افراد در هر برنامه و در هر امامزاده به دو هزار نفر رسیده است.

وی اضافه کرد: در امامزاده ها با روحانیونی از دفتر تبلیغ قم هماهنگ کردیم که هم اکنون در امامزاده های بی بی زبیده و بی بی شهربانو، بقعه مبارکه شیخ صدوق(ره)، امامزاده عبدالله و هادی به صورت دائم مستقر و جوابگوی زائران هستند.

معاون فرهنگی اداره اوقاف شهرستان ری افزود: روحانیونی در امامزاده های دیگر نیز هنگام نماز مغرب و عشاء به مدت نیم ساعت تا پایان ماه مبارک رمضان مستقرند و پس از ماه مبارک رمضان نیز به صورت مقطعی این برنامه را خواهیم داشت.

یکی از مشکلات ما موازی کاری است

وی بیان کرد: یکی از مشکلات کنونی، بحث تعامل با ادارات است که موازی کاری نداشته باشیم؛ تا کنون اداره آموزش و پرورش با ما همکاری خوبی داشته و در 25 ماه مبارک رمضان نیز برای برگزاری محفل انس با قرآن کریم با اداره اوقاف مشارکت کرده و ما ضمن فراهم کردن امکانات لازم برای آنها در برگزاری این برنامه آنها را یاری کردیم.

وی در پایان گفت: حاضریم با ادارات فرهنگی و دینی تعامل داشته باشیم تا موازی کاریها برداشته شود و نهایت استفاده از برنامه های دینی در سطح شهرستان ری برده شود تا مشکلات هر اداره ای که در این راستا دست یاری به سوی ما دراز کرده، برطرف شده و از نظرات آنها استقبال شود.