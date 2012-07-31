راه آهن نهاوند در لیست پروژه های مهر ماندگار جای گرفت/ پیمانکار عوض شد

مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه راه آهن شهرستان نهاوند تا پایان دولت دهم به بهره برداری کامل می رسد.

وی با اشاره به اینکه موانع و مشکلات پروژه راه آهن نهاوند در دیدار با وزیر راه و شهر سازی برطرف شد، گفت: در سفر ماه اخیر وزیر راه و شهرسازی به نهاوند پس از بررسی و بازدید از روند پیشرفت فیزیکی این پروژه، 15 میلیارد تومان برای تکمیل و تسریع در روند اجرا و رفع موانع پیشرفت راه آهن نهاوند اختصاص یافت.

وی اظهار داشت: متأسفانه درهفته گذشته مشکلات و موانعی در روند عملیات اجرایی ریل گذاری راه آهن نهاوند به وجود آمد و سرعت کار و عملیات اجرای آن با کندی همراه و باعث از دست رفتن زمان برای بهره برداری به موقع این طرح شد که برای حل این مشکلات با وزیر راه و شهر سازی دیداری برگزار شد.

نماینده مردم نهاوند ادامه داد: طول پروژه راه آهن نهاوند که در محدوده شهر نهاوند واقع شده 44 کیلومتر است که توسط دو پیمانکار ره گسترنفت و جهاد نصر غرب در حال ریل گذاری و احداث تأسیسات و ایستگاهای مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه شرکت ره گستر نفت در انجام تعهدات و وظایف خود انتظارات را به موقع انجام نداد، گفت: در ملاقات با وزیر راه و شهر سازی مقرر شد تا تمام عملیات اجرایی 44 کیلومتر پروژه راه آهن نهاوند به شرکت جهاد نصر غرب واگذار شود.

سنایی تأکید کرد: در حال حاضر 15 کیلومتر از این پروژه توسط شرکت جهاد نصر زیر سازی و مقاوم سازی شده و آماده نصب ریل است که با اختیارات جدید واگذاری کل پروژه به این شرکت مابقی این پروژه نیز در روزهای آینده توسط این شرکت انجام خواهد شد.

سنایی افزود: پروژه راه آهن غرب کشور اهمیت حیاتی و اقتصادی در کشور دارد و نقش پل ارتباطی مرکز کشور با منطقه غرب را ایفا می کند.

وی گفت: این راه آهن دو کشور ایران و عراق را به هم وصل می کند تا رشد صادرات کشور را تحقق بخشد.