توزیع 120 مدال میان نمایندگان 37 کشور/ 18 کشور طلایی و غیبت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز سه شنبه (به وقت ایران) با برگزاری مسابقات بوکس دسته 81 کیلوگرم چهارمین روز رسمی بازی‏های المپیک لندن به پایان رسید. در پایان این روز از رقابت‎ها، 37 کشور از مجموع مدال‏های توزیع شده سهم داشته‏اند که این آمار نسبت به روز گذشته افزایش هفت رقمی داشته است.

تا پایان روز سوم بازی‏های المپیک لندن نمایندگان 30 کشور مدال‏آور شده بودند اما لیتوانی، آلمان، مکزیک، تایلند، اندونزی، هند و مغولستان هفت کشوری هستند که نمایندگان آنها روز گذشته به جمع مدال‎آوران اضافه شدند. با این حساب تاکنون 120 مدال میان ورزشکاران رشته‎های مختلف توزیع شده است که تعداد مدال‏های طلای توزیع شده نسبت به مدال‏های نقره و برنز کمتر بوده است.

از مجموع 37 کشوری که ورزشکاران آنها طی چهار روز گذشته بازی‎های المپیک در کسب مدال موفق بوده‏‎اند، 18 کشور صاحب مدال طلا شده‏اند که در میان آنها سهم چین بیشتر از دیگر کشورها بوده است. البته از نظر مجموع مدال‏ها چینی‏ها با 17 مدال در موقعیتی مشابه با آمریکا هستند.

در جدول توزیع مدال‏های سی‏امین دوره بازی‏های المپیک، چین، کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن، قزاقستان، تایلند، چین تایپه، اندونزی، هند و مغولستان کشورهای آسیایی هستند که نام آنها به چشم می‏خورد این در حالی است که هنوز نمایندگان ایران در هیچ یک از رشته‌ها موفق به کسب مدال نشده‏اند. جدول توزیع مدال‎های سی‎امین دوره بازی‏های المپیک تا پایان روز چهارم به شرح زیر است: