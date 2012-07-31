توزیع 120 مدال میان نمایندگان 37 کشور/ 18 کشور طلایی و غیبت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز سه شنبه (به وقت ایران) با برگزاری مسابقات بوکس دسته 81 کیلوگرم چهارمین روز رسمی بازیهای المپیک لندن به پایان رسید. در پایان این روز از رقابتها، 37 کشور از مجموع مدالهای توزیع شده سهم داشتهاند که این آمار نسبت به روز گذشته افزایش هفت رقمی داشته است.
تا پایان روز سوم بازیهای المپیک لندن نمایندگان 30 کشور مدالآور شده بودند اما لیتوانی، آلمان، مکزیک، تایلند، اندونزی، هند و مغولستان هفت کشوری هستند که نمایندگان آنها روز گذشته به جمع مدالآوران اضافه شدند. با این حساب تاکنون 120 مدال میان ورزشکاران رشتههای مختلف توزیع شده است که تعداد مدالهای طلای توزیع شده نسبت به مدالهای نقره و برنز کمتر بوده است.
از مجموع 37 کشوری که ورزشکاران آنها طی چهار روز گذشته بازیهای المپیک در کسب مدال موفق بودهاند، 18 کشور صاحب مدال طلا شدهاند که در میان آنها سهم چین بیشتر از دیگر کشورها بوده است. البته از نظر مجموع مدالها چینیها با 17 مدال در موقعیتی مشابه با آمریکا هستند.
در جدول توزیع مدالهای سیامین دوره بازیهای المپیک، چین، کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن، قزاقستان، تایلند، چین تایپه، اندونزی، هند و مغولستان کشورهای آسیایی هستند که نام آنها به چشم میخورد این در حالی است که هنوز نمایندگان ایران در هیچ یک از رشتهها موفق به کسب مدال نشدهاند. جدول توزیع مدالهای سیامین دوره بازیهای المپیک تا پایان روز چهارم به شرح زیر است:
|ردیف
|کشور
|طلا
|نقره
|برنز
|مجموع مدال ها
|1
|چین
|9
|5
|3
|17
|2
|آمریکا
|5
|7
|5
|17
|3
|فرانسه
|3
|1
|3
|7
|4
|کره شمالی
|3
|-
|1
|4
|5
|ایتالیا
|2
|4
|2
|8
|6
|کره جنوبی
|2
|2
|2
|6
|7
|روسیه
|2
|-
|3
|5
|8
|قزاقستان
|2
|-
|-
|2
|9
|ژاپن
|1
|4
|6
|11
|10
|استرالیا
|1
|2
|1
|4
|11
|رومانی
|1
|2
|-
|3
|12
|برزیل
|1
|1
|1
|3
|12
|مجارستان
|1
|1
|1
|3
|14
|هلند
|1
|1
|-
|2
|15
|اوکراین
|1
|-
|2
|3
|16
|گرجستان
|1
|-
|-
|1
|16
|لیتوانی
|1
|-
|-
|1
|16
|آفریقای جنوبی
|1
|-
|-
|1
|19
|کلمبیا
|-
|2
|-
|2
|20
|انگلستان
|-
|1
|2
|3
|21
|کوبا
|-
|1
|-
|1
|21
|آلمان
|-
|1
|-
|1
|21
|مکزیک
|-
|1
|-
|1
|21
|لهستان
|-
|1
|-
|1
|21
|تایلند
|-
|1
|-
|1
|21
|چین تایپه
|-
|1
|-
|1
|27
|آذربایجان
|-
|-
|1
|1
|27
|بلژیک
|-
|-
|1
|1
|27
|کانادا
|-
|-
|1
|1
|27
|اندونزی
|-
|-
|1
|1
|27
|هند
|-
|-
|1
|1
|27
|مولداوی
|-
|-
|1
|1
|27
|مغولستان
|-
|-
|1
|1
|27
|نروژ
|-
|-
|1
|1
|27
|صربستان
|-
|-
|1
|1
|27
|اسلواکی
|-
|-
|1
|1
|27
|ازبکستان
|-
|-
|1
|1
|مجموع
|38
|39
|43
|120
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