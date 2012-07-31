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۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۲۲

همگام با المپیک لندن/

توزیع 120 مدال میان نمایندگان 37 کشور/ 18 کشور طلایی و غیبت ایران

توزیع 120 مدال میان نمایندگان 37 کشور/ 18 کشور طلایی و غیبت ایران

در پایان چهارمین روز رسمی سی‎امین دوره بازی‏های المپیک ورزشکاران 37 کشور در رشته‏های مختلف موفق به کسب مدال شدند که در میان آنها 18 کشور صاحب مدال طلا شده‎اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد امروز سه شنبه (به وقت ایران) با برگزاری مسابقات بوکس دسته 81 کیلوگرم چهارمین روز رسمی بازی‏های المپیک لندن به پایان رسید. در پایان این روز از رقابت‎ها، 37 کشور از مجموع مدال‏های توزیع شده سهم داشته‏اند که این آمار نسبت به روز گذشته افزایش هفت رقمی داشته است.

تا پایان روز سوم بازی‏های المپیک لندن نمایندگان 30 کشور مدال‏آور شده بودند اما لیتوانی، آلمان، مکزیک، تایلند، اندونزی، هند و مغولستان هفت کشوری هستند که نمایندگان آنها روز گذشته به جمع مدال‎آوران اضافه شدند. با این حساب تاکنون 120 مدال میان ورزشکاران رشته‎های مختلف توزیع شده است که تعداد مدال‏های طلای توزیع شده نسبت به مدال‏های نقره و برنز کمتر بوده است.

از مجموع 37 کشوری که ورزشکاران آنها طی چهار روز گذشته بازی‎های المپیک در کسب مدال موفق بوده‏‎اند، 18 کشور صاحب مدال طلا شده‏اند که در میان آنها سهم چین بیشتر از دیگر کشورها بوده است. البته از نظر مجموع مدال‏ها چینی‏ها با 17 مدال در موقعیتی مشابه با آمریکا هستند.

در جدول توزیع مدال‏های سی‏امین دوره بازی‏های المپیک، چین، کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن، قزاقستان، تایلند، چین تایپه، اندونزی، هند و مغولستان کشورهای آسیایی هستند که نام آنها به چشم می‏خورد این در حالی است که هنوز نمایندگان ایران در هیچ یک از رشته‌ها موفق به کسب مدال نشده‏اند. جدول توزیع مدال‎های سی‎امین دوره بازی‏های المپیک تا پایان روز چهارم به شرح زیر است:

ردیف کشور طلا نقره برنز مجموع مدال ها
1 چین 9 5 3 17
2 آمریکا 5 7 5 17
3 فرانسه 3 1 3 7
4 کره شمالی 3 - 1 4
5 ایتالیا 2 4 2 8
6 کره جنوبی 2 2 2 6
7 روسیه 2 - 3 5
8 قزاقستان 2 - - 2
9 ژاپن 1 4 6 11
10 استرالیا 1 2 1 4
11 رومانی 1 2 - 3
12 برزیل 1 1 1 3
12 مجارستان 1 1 1 3
14 هلند 1 1 - 2
15 اوکراین 1 - 2 3
16 گرجستان 1 - - 1
16 لیتوانی 1 - - 1
16 آفریقای جنوبی 1 - - 1
19 کلمبیا - 2 - 2
20 انگلستان - 1 2 3
21 کوبا - 1 - 1
21 آلمان - 1 - 1
21 مکزیک - 1 - 1
21 لهستان - 1 - 1
21 تایلند - 1 - 1
21 چین تایپه - 1 - 1
27 آذربایجان - - 1 1
27 بلژیک - - 1 1
27 کانادا - - 1 1
27 اندونزی - - 1 1
27 هند - - 1 1
27 مولداوی - - 1 1
27 مغولستان - - 1 1
27 نروژ - - 1 1
27 صربستان - - 1 1
27 اسلواکی - - 1 1
27 ازبکستان - - 1 1
مجموع     38 39   43  120

 

کد مطلب 1662144

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