تحریم های دشمنان در مردم ایران هیچ تاثیری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد دوشنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان خوی با اشاره به اینکه دشمنان نظام راهکارهای مختلفی را برای ضربه زدن به کشورمان آزموده اند افزود: در این برهه نیز‌ آنان حوزه اقتصادی را نشانه رفته اند و راهبرد آمریکا و هم پیمانانش انزوای اقتصادی ایران است .

وی با بیان اینکه دشمنان نظام از همان اوایل انقلاب با ما تقابل ماهوی داشتند اظهارداشت: همین امر سبب شده تا در ظاهر با بهانه های حقوق بشر، انرژی هسته ای و امنیت منطقه به دنبال ضربه زدن جمهوری اسلامی باشند که تحریم ها از مهمترین برنامه های آنهاست که از امسال تشدید شده است .

دیزج نژاد یاد آور شد: تاکنون تحریم های دشمنان توفیقی نداشته است تنها هزینه های ما را بالا برده اند که ما برای مقابله با این ترفندهای آنها نیز برنامه ریزی کرده ایم و از پا نخواهیم نشست .

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه جنگ اقتصادی در دنیا آغاز شده است افزود: ما باید در این زمان تاکتیک های دشمنان را شناسایی کرده و در مقابل آنها تکنیک های خاص خود را به کار گیریم که این نیز جز با برنامه ریزی منسجم و توکل به خداوند و قدرت ایمان به دست نمی آید .

2 هزار و 830 میلیارد ریال از بودجه استان در بین شهرستانها توزیع شده است

دیزج نژاد در ادامه با بیان اینکه در استان برنامه ریزی های لازم برای حمایت از فرآیند تولید در حوزه های مختلف انجام شده است گفت: در خصوص بودجه سال 91 نیز 2830 میلیارد ریال توزیع شهرستانی شده که ضروری است مدیران دستگاه های اجرایی استان با مدیریت بهینه و صرفه جویی در امور به هزینه کرد مطلوب بپردازند .

وی تلاش برای وصول درآمدهای پیش بینی شده در قانون برنامه بودجه امسال را وظیفه همه مدیران دستگاه های اجرایی استان اعلام کرد و افزود: درآمدهای استانی امسال 3487 میلیارد ریال پیش بینی شده است که در سه ماهه امسال 630 میلیارد ریال‌آن وصول شده است .

دیزج نژاد گفت: در حوزه فعالیت های عمرانی نیز سیاست اجرایی استان ارتقای ظرفیت های نظارتی بر طرح هاست تا بر اساس موافقت نامه های مبادله شده و زمان بندی مشخص شده طرح ها اجرا و به بهره برداری برسند .

وی اظهار داشت: در صورتی که در فرایند اجرای طرح ها پیمانکاران غیر فعال بوده و یا خارج از برنامه زمان بندی شده فعالیت کنند با‌ آنها برخورد قانونی خواهد شد .

دیزج نژاد بر اولویت گذاری در اجرای پروژه های عمرانی و رعایت مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرستان و استان تاکید کرد و گفت: هیچ مسئولی نباید خارج از اولویت های مشخص شده اقدام کند .

وی با اشاره به اینکه شهرستان خوی از ظرفیت های خوبی در حوزه های مختلف برخوردار است اعلام کرد: شاهد برقراری پنجره واحد تجاری در گمرک رازی، افزایش و ارتقای سطح فعالیت تشکل ها و اتحادیه های بخش خصوصی و ایجاد فضای نمایشگاهی در این شهر هستیم که چهره این شهر را در توسعه روز افزون دگرگون خواهد کرد .

وی با اعلام اینکه ترانزیت ریلی رازی به صورت مستقل در استان مدیریت خواهد شد افزود: پیش از این ترخیص کالا در استان همجوار انجام می شد که زین پس این ظرفیت کاری در استان خودمان فراهم خواهد شد .