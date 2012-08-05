دکتر بهرام امیراحمدیان در مورد اینکه مسئولیت پذیری موضوعی است که از رهگذر جامعه‎پذیری قابل درک است، چه نهادهای در جامعه‎پذیری مسئولیت‎پذیری نقش اساسی ایفا می‌کنند؟ گفت: قوه مقننه با تصویب قوانین می‎تواند مسئولیت ‏پذیری را رنگ قانونی داده و جامعه را قانونمند کند.

وی افزود: البته نمایندگان قوانینی را تصویب می‏کنند که به نفع عامه مردم است و امکان پیاده کردنش و همینطور پیگیری مسئولیت‏هایی که واگذار می‎شود وجود دارد. مجلس بزرگترین نهادی است که می‏تواند از بخش‏های مختلف یک حکومت بخواهد که مسئولیت‏ها و وظایفشان را انجام دهند.

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: مجلس می‏ تواند عدم مسئولیت‏پذیری به اندازه لازم و قانونی را پیگیری کند کما کان که اصل 90 قانون اساسی برای رصد این مسئولیت‏ها است و از مسئولان بخواهد مسئولیت‏هایشان را درست انجام بدهند.

این محقق و پژوهشگر حوزه روابط بین الملل عنوان کرد: هر مسئولیتی که از نظر قانونی به فرد یا گروه یا نهادی واگذار می‏شود از طرق قانونی و مجاری قانونی قابل پیگیری است. در غیر این صورت مسئولیت‏های واگذار شده به افراد جنبه اخلاقی داشته و بیشتر ذهنی است و به ساختار اجتماعی جامعه بر می‎گردد. اینکه تا چه حدی افراد به این مسئولیت‏ها وفادار باشند بحث دیگری است.

امیراحمدیان اظهارداشت: ولی مسئولیت‏های قانونی از طریق نهادهای قانونی واگذار می‏شود و دیوان محاسبات مجلس، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی پیگیر مسئولیت‎های واگذارشده هستند. برای مثال بودجه عمومی مملکت را این سازمانها پیگیری می‏کنند.

وی افزود: برای اینکه مسئولیت‏پذیری درجامعه ارتقا یابد باید نهادهای بازرسی تقویت شوند و مسئولیت‏هایی که به دوش سازمانهاست پیگیری شوند.

این کارشناس علوم سیاسی در مورد اینکه میزان نهادینه شدن این اصل در میان مسئولان ما چقدر است؟ اینکه آیا مردم در نهادینه ساختن این اصل نگاهی به رفتار مقامات و مسئولان خود دارند؟ اظهارداشت:درجوامع پیشرفته رسانه‏ها و احزاب نقش مهمی در نظارت بر مسئولیت‏پذیری مسئولانشان دارند. اگر نهادی مسئولیت‏های خود را انجام ندهد آنها می‎توانند پیگیری کنند. در جامعه ماهم رسانه ملی و مطبوعات نقش اساسی در پیگیری و تقویت مسئولیت‏‎پذیری مسئولان به عهده دارند.