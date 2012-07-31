به گزارش خبرنگار مهر، احمد آریایی‌نژاد عصر دوشنبه در جلسه پرسش و پاسخ طرح پزشک خانواده استان همدان اظهار داشت: طرح پزشک خانواده در سطح شهرها و روستاها نیاز به فرهنگ‌سازی دارد که این امر زمان بر بوده و به تدریج اصلاح می‌شود.

وی با بیان اینکه پزشکان باید مشکلات طرح پزشک خانواده را با نمایندگان در میان بگذارند، گفت: پزشکان باید مشکلات اجرای طرح پزشک خانواده را با نمایندگان مطرح کنند تا در کمیسیون پزشکی مجلس شورای اسلامی عنوان و برای رفع آن‌ها تدابیری اندیشیده شود.

نماینده مردم شهرستان ملایر در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مردم در بحث سلامت نباید به دنبال راه درمان و تقبل هزینه‌های کلان باشند بنابراین باید پیشگیری را شاهراه خود قرار دهند چرا که پیشگیری علاوه بر کاهش هزینه درمان سلامت افراد را نیز تضمین می‌کند.

مشکلات پزشک خانواده روستایی بررسی شود

وی با تأکید بر لزوم الگوبرداری از مشکلات پزشک خانواده روستایی برای اجرای موفق این طرح در مناطق شهری تاکید کرد: ‌این طرح همچنان نیاز به اطلاع رسانی و آموزش دارد چرا که بسیاری از مردم از چگونگی اجرای این طرح مطلع نیستند.

آریایی نژاد افزود: کمیسیون پزشکی مجلس شورای اسلامی از معدود کمیسیون‌های فعال بوده که سلامت مردم را ارجح می‌داند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز اجرای طرح پزشک خانواده شهری را گامی موثر در نهادینه کردن عدالت در حوزه سلامت دانست.

علی‌اصغر سلیمانی گفت: اهمیت برنامه پزشک خانواده اگر بیشتر از بحث هدفمندی یارانه‌ها نباشد کمتر هم نیست.

وی افزود: با اجرای طرح پزشک خانواده شهری ضمن صرفه جویی در هزینه‌های درمان، تشخیص درست سلامت در مردم بهتر اتفاق می‌افتد و گام موثری در نهادینه شدن عدالت در حوزه سلامت برداشته می شود.

برخی پزشکان توانمند جوان در بین مردم ناشناخته مانده اند

وی با اشاره به ناشناخته بودن برخی پزشکان توانمند جوان در بین مردم، اظهار داشت: برخی پزشکان به دلیل بالا بودن تعداد ارباب رجوع با کمبود وقت مواجه هستند در حالی که با اجرای طرح پزشک با برنامه‌ریزی می‌تواند وقت مناسبی برای درمان و شنیدن صحبت بیماران داشته باشد.

وی کمبود وقت برخی پزشکان و اختصاص زمان کم برای معاینه را از جمله مشکلات خواند و گفت: پزشک و بیمار با اجرای این طرح هر دو از مزایای پیگیری بحث درمان منتفع می‌شوند.