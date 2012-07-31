  1. حوزه و دانشگاه
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۴۰

نحوه شکایت از موسسات آموزش عالی آزاد غیرمجاز اعلام شد

نحوه شکایت از موسسات آموزش عالی آزاد غیرمجاز اعلام شد

سرپرست مرکز آموزشهای عالی آزاد و آموزشهای خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی، نحوه ارسال شکایات از موسسات آموزش عالی آزاد غیرمجاز را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی معصومیان در این باره اظهار داشت: ارسال شکایات از فعالیتهای آموزشی موسسات آموزش عالی آزاد مجاز و نیز اطلاع رسانی فعالیتهای موسسات غیرمجاز، از طریق سامانه مرکز  به آدرس http://www.uast.ac.ir/amoozesh_aali در قسمت "اعلام تخلفات و شکایات" امکان پذیر است.

وی ادامه داد: افراد می توانند در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در این خصوص، از طریق سامانه مذکور شکایات خود را به این مرکز ارائه دهند.

معصومیان از موسسات آموزش عالی آزاد دارای مجوز خواست نسبت به معرفی فعالیتهای غیر مجاز و تخلفات در سطح کشور به این مرکز اقدام کنند.
 

کد مطلب 1662157

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها