نحوه شکایت از موسسات آموزش عالی آزاد غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی معصومیان در این باره اظهار داشت: ارسال شکایات از فعالیتهای آموزشی موسسات آموزش عالی آزاد مجاز و نیز اطلاع رسانی فعالیتهای موسسات غیرمجاز، از طریق سامانه مرکز به آدرس http://www.uast.ac.ir/amoozesh_aali در قسمت "اعلام تخلفات و شکایات" امکان پذیر است.

وی ادامه داد: افراد می توانند در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در این خصوص، از طریق سامانه مذکور شکایات خود را به این مرکز ارائه دهند.

معصومیان از موسسات آموزش عالی آزاد دارای مجوز خواست نسبت به معرفی فعالیتهای غیر مجاز و تخلفات در سطح کشور به این مرکز اقدام کنند.

