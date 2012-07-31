  1. ورزش
۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۱۰

به دلیل توهین نژادپرستانه/

بازیکن تیم سوئیس از دهکده بازی‌ها اخراج شد

بازیکن تیم سوئیس از دهکده بازی‌ها اخراج شد

بازیکن تیم فوتبال المپیک سوئیس به دلیل اظهارات نژادپرستانه‌ای که در شبکه اجتماعی توییتر در خصوص بازیکنان کره جنوبی منتشر کرده بود از دهکده بازی‌های المپیک 2012 لندن اخراج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "میشل مورگانه‌یا" ساعتی پس از باخت سوئیس مقابل کره جنوبی اظهاراتی را بر روی صفحه توییتر خود قرار داد که به قول "جیان جیلی"، سرپرست تیم فوتبال المپیک سوئیس، تبعیض آمیز، نامحترمانه و موجب خدشه‌دار شدن شان بازیکنان کره جنوبی و متعاقبا مردم این کشور بود که در نهایت باعث اخراج او از المپیک شد.

"میشل مورگانه‌یا" دومین ورزشکاری است که از بازی‌های المپیک 2012 لندن اخراج می‌شود. پیش از این "وولا پاپاکریستو"، دوومیدانی کار یونانی، به دلیل اظهارات نژادپرستانه از دهکده مسابقات اخراج شده است.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، مورگانه‌یا پس از شکست 2 بر یک تیم المپیک سوییس مقابل کره جنوبی بر روی صفحه توییتر خود نوشت: بروید به جهنم. شما یک مشت منگول هستید.

کد مطلب 1662160

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