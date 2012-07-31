کتاب های انسانیت گستر باید بیشتر تولید شوند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور هرنجی شامگاه دوشنبه در نشست هم اندیشی اصحاب فرهنگ، هنر، ادب و رسانه مازندران افزود: کتب تولیدی ناشران امروز کمتر عامه پسند و مورد استفاده مردمی است.

وی اظهار داشت: نگرش کیفی و عامه پسند در عرصه تولیدات ناشران باید بیشتر شود.

این نویسنده مازندرانی با اشاره به اینکه تهیه کتاب های سودمند، دلنواز، سالم، حماسه آفرین و انسانیت ساز باید در جامعه بیشتر شود، تصریح کرد: کتاب های هنری باید حقایق را در جامعه متجلی کنند.

هرنجی با بیان اینکه هنر پایدار صیقل دهنده عواطف انسانی است، یادآور شد: هنرمند واقعی افق آفرین و فروغ بخش برای اندیشه ها و نسل ها خواهد بود.

وی با تاکید بر حمایت بیشتر مسئولان استان به ناشران مازندرانی، افزود: کتب ناشران از حیث محتوایی در مازندران باید بازنگری شود.

هرنجی از انتشار 150 عنوان کتاب امسال توسط ناشران استان خبر داد و گفت: هم اکنون 130 ناشر در مازندران فعالیت می کنند.



مازندران بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد.

