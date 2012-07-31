کشاورزان بیجاری بیش از 350 میلیون تومان زکات گندم پرداخت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل جمشیدی در جلسه ستاد جمع آوری زکات شهرستان بیجار بر فرهنگ سازی در خصوص پرداخت زکات تاکید کرد و اظهار داشت: طی سال جاری بیش از 18 میلیون تومان زکات جمع آوری شده است و پیش بینی می شود با توجه به تولید 140 هزار تنی گندم در این شهرستان پرداخت زکات رشد چشمگیری داشته باشد.

وی با تاکید بر فرهنگ سازی، تبلیغ و ترویج احکام الهی به ویژه عمل به ادای فریضه زکات افزود: آنچه که یک فرهنگ را در جامعه نهادینه می کند، تبلیغ و اشاعه مناسب آن است و باید در راستای فرهنگ سازی در حوزه زکات اقدامات بهتری در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار بیجار با اشاره به بعد معنوی پرداخت زکات ادامه داد: پرداخت زکات علاوه بر اینکه یک فریضه الهی و دارای اجر معنوی است، در جامعه نیز موجب رفاه و آسایش برای اقشار بی بضاعت و کم درآمد می شود و خیرین در این راه نقش بسزایی ایفا می کنند.

جمشیدی یادآور شد: شهرستان بیجار در بخش کشاورزی رتبه قابل قبولی در اختیار دارد و پرداخت مبلغ 350 میلییون تومان زکات در سال زراعی گذشته تدین و اعتقاد والای دینی کشاورزان و روستاییان این منطقه را نشان می دهد.

وی در پایان بیان کرد: پرداخت زکات در دین مبین اسلام بسیار سفارش شده است و مردم شهرستان بیجار به ویژه بهره برداران بخش کشاورزی به این مهم توجه ویژه ای دارند.