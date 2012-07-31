بازی خوبی برابر ملوان ارائه نکردیم / داور در صحنه پنالتی دوم اشتباه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در کنفرانس خبری بعد از پایان مسابقه تیم های فوتبال صبای قم و ملوان بندر انزلی از هفته سوم نیم فصل نخست لیگ دوازدهم فوتبال باشگاه های برتر کشور در ورزشگاه یادگار امام قم، اظهار داشت: بازی خوبی بود و ما شروع موفقی در دومین بازی خانگی خود داشتیم اما در ادامه تیم ملوان برتری داشت.



در شبی که هرگز تیم خوبی نبودیم من هم دچار اشتباهاتی شدم



وی ادامه داد: ما در بازی قبل مقابل تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در خانه حریف اگر چه پیروز شدیم اما سه بازیکن اصلی خود در خط دفاعی را به دلیل آسیب دیدگی شدید از دست دادیم و همین موضوع کادر فنی را مجبور کرد که صبا با تغییراتی در این دیدار وارد میدان شود.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: در این دیدار حساس ناهماهنگی های زیادی داشتیم، ضمن اینکه خط میانی تیم ملوان بندر انزلی از ما بهتر و هماهنگ تر کار کرد و در شبی که هرگز تیم خوبی نبودیم من هم دچار اشتباهاتی شدم.



وی در پاسخ به انتقاد خبرنگاران از مسعود حق جو مدافع اخراجی صبای قم، عنوان داشت: حق جو آنقدر هم که شما فکر می کنید بازیکن بدی نیست و قعطا در ادامه فصل بیشتر از او خواهید شنید، ضمن اینکه این فیزیک بدنی خاص این مدافع است و اضافه وزن ندارد.



گل محمدی همچنین در پاسخ به دلیل تعویض مهدی بدرلو هافبک میانی تیمش و نیمکت نشینی محسن بیات و اکبر صادقی دو بازیکن موثر صبا در دیدارهای قبلی، بیان کرد: در خصوص بدرلو ابتدا باید بگویم که آن چیزی که از این بازیکن انتظار داشتیم در زمین مسابقه به نمایش درنیامد و در بسیاری از مواقع بدرلو پاس های اشتباهی را می داد.



اشتباهاتی زنجیره ای مانند مرتکب شدیم و تمرکز تیمی ما کاملا به هم خورد



وی عنوان داشت: به جای بدرلو اکبر صادقی را به زمین مسابقه آوردیم تا بتوانیم از قدرت بازی سازی این بازیکن و همچنین توانایی در شوت زنی وی بیشتر استفاده کنیم، ضمن اینکه در خصوص نیمکت نشینی صادقی از آغاز بازی باید بگویم که انتظاراتی که از صادقی داریم هنوز برآورده نشده است.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم دلیل عدم قرار گرفتن محسن بیات هافبک گلزن تیمش در بازی خانگی قبل را فنی ندانست و تصریح کرد: بیات در یکی از تمرینات فنی ما که ویژه بازی با ملوان برگزار شد، دیر به جمع سایر بازیکنان ملحق شد و به همین خاطر صلاح دیدیم که از ابتدا در زمین مسابقه نباشد.



وی تاکید کرد: در مجموع باید بگویم که بازی را خوب شروع کردیم و حتی به گل هم رسیدیم اما بعد از گل اشتباهاتی زنجیره ای مانند مرتکب شدیم و تمرکز تیمی ما کاملا به هم خورد، ملوان بعد از گل ما بهتر بازی کرد و در نیمه دوم یکسری اشتباهات از داور و خارج شدن کنترل جریان بازی از دست ما موجب شد ملوان از فرصت ها به نفع خود به خوبی بهره ببرد.